dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Nadine Angerer „Europas Fußballerin des Jahres“

Nyon (dpa) - Nadine Angerer ist „Europas Fußballerin des Jahres“ 2012/13. Die deutsche Nationaltorhüterin wurde am Donnerstag in Nyon von UEFA-Präsident Michel Platini ausgezeichnet. Angerer, die vom Bundesligisten 1. FFC Frankfurt zu Brisbane Roar nach Australien gewechselt war, hatte beim 1:0-Finalsieg der DFB-Frauen im EM-Finale gegen Norwegen zwei Elfmeter gehalten. Vor einer Woche war Franck Ribéry von Triple-Gewinner FC Bayern München zu „Europas Fußballer des Jahres“ gekürt worden.

DFB-Team gegen Österreich ohne Lars Bender - Kroos erste Option

München (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss am Freitag gegen Österreich ohne Lars Bender antreten. Die medizinische Abteilung des DFB hat beim 24 Jahre alten Leverkusener einen kleinen Einriss der Muskelhülle am Becken diagnostiziert. Lars Bender wird auch beim zweiten der anstehenden WM-Qualifikationsspiele am kommenden Dienstag in Torshavn gegen die Färöer ausfallen.

Trainer Olaf Janßen bei Dynamo Dresden vorgestellt

Dresden (dpa) - Olaf Janßen ist am Donnerstag als neuer Cheftrainer von Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden präsentiert worden. Der 46 Jahre alte Fußballlehrer hatte einen Tag zuvor einen Vertrag bis Ende Juni 2015 unterschrieben, der nur für die zweite Liga gültig ist. Er tritt die Nachfolge des am 18. August beurlaubten Peter Pacult an.

Drei Trainerwechsel an einem Tag in der dritten Liga

Leipzig (dpa) - Gleich drei Clubs aus der 3. Fußball-Liga haben ihre Trainer entlassen. Aufstiegsaspirant Preußen Münster beendete einen Tag nach der 1:3-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart II die Zusammenarbeit mit Pavel Dotchev. Der 1. FC Saarbrücken, derzeit Tabellen-18., entließ Jürgen Luginger und übertrug interimsweise dem U23-Coach Bernd Eichmann die Verantwortung. Zudem verabschiedete sich das nach sieben Spieltagen noch sieglose Schlusslicht SV Wacker Burghausen von Trainer Georgi Donkov. Für ihn soll in den kommenden Trainingseinheiten zunächst der bisherige Co-Trainer Yontcho Arsov als Interimslösung herhalten.

Nadal gewinnt bei US Open spanisches Viertelfinale gegen Robredo

New York (dpa) - Der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal hat das spanische Viertelfinale gegen Tommy Robredo gewonnen und steht zum fünften Mal im Halbfinale der US Open. Der 27 Jahre alte Linkshänder bezwang Robredo am Mittwoch mit 6:0, 6:2, 6:2. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Nadal am Samstag bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in New York auf den Franzosen Richard Gasquet. Robredo hatte im Achtelfinale den früheren Weltranglisten-Ersten und fünfmaligen US-Open-Champion Roger Federer aus dem Turnier geworfen.

Asarenka bei US Open im Halbfinale - Sieg gegen Hantuchova

New York (dpa) - Die Weltranglisten-Zweite Victoria Asarenka steht bei den US Open im Halbfinale. Die 24 Jahre alte Tennisspielerin aus Weißrussland gewann am Mittwoch gegen die Slowakin Daniela Hantuchova 6:2, 6:3. Bei dem Grand-Slam-Turnier in New York trifft die Vorjahresfinalistin nun auf Flavia Pennetta aus Italien. Das zweite Halbfinale am Freitag bestreiten die Chinesin Li Na und Titelverteidigerin Serena Williams aus den USA.

Belgischer Radprofi de Weert erlitt Halswirbelbruch

Saragossa (dpa) - Der belgische Radprofi Kevin de Weert hat bei einem Sturz während des Zeitfahrens der 68. Vuelta unter anderem einen Halswirbelbruch erlitten. Die schwere Verletzung habe aber keine neurologischen Folgen. Das hatte de Weerts Mannschaft Omega-Quick Step, für die auch Tony Martin fährt, am Mittochabend mitgeteilt. Der Belgier war auf einer Abfahrt auf dem Weg nach Tarazona zu Fall gekommen. Der 31 Jahre alte Profi, der weiter im Krankenhaus von Saragossa liegt, zog sich auch noch einen Schlüsselbein- und einen

Alonso-Übernahme von Radrennstall quasi perfekt

Monza (dpa) - Die Übernahme des spanischen Radrennstalls Euskaltel durch den zweimaligen Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist quasi. Einen Namen hat der radsportbegeisterte Ferrari-Pilot für sein Team aber noch nicht, sagte Alonso am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Italien. Alonso hatte zu Wochenbeginn den Kauf des Teams angekündigt. Mit der Übernahme für geschätzte sechs Millionen Euro rettet er die Mannschaft um Peking-Olympiasieger Samuel Sanchez und die deutschen Fahrer Steffen Radochla und André Schulze vor dem drohenden Aus.