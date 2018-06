dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Düsseldorf in der Relegation - Aachen steigt ab

München (dpa) - Zweitligist Fortuna Düsseldorf steht nach einem 2:2 gegen den MSV Duisburg in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Gegner am 10. und 15. Mai ist Hertha BSC. Der Karlsruher SC erreichte durch ein 1:0 gegen Aufsteiger Eintracht Frankfurt die Relegation um den Klassenverbleib am 11. und 14. Mai gegen Drittligist SSV Jahn Regensburg. Als zweiter direkter Absteiger nach Hansa Rostock steht Alemannia Aachen fest.

97:103-Pleite: Playoff-Aus für Nowitzki und Dallas

Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki ist mit seinen Dallas Mavericks bereits in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ausgeschieden. Der Titelverteidiger verlor am Samstag (Ortszeit) in der heimischen Arena auch das vierte Duell gegen die Oklahoma City Thunder. Trotz eines zwischenzeitlichen 13 Punkte-Vorsprungs in der zweiten Halbzeit unterlagen die Mavericks aufgrund eines schwachen Schlussviertels (16:35) noch mit 97:103. Zuletzt war in Miami Heat 2007 ein NBA-Champion sieglos in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden.

Spengler gewinnt erstes DTM-Rennen für BMW seit 20 Jahren

Klettwitz (dpa) - Der Kanadier Bruno Spengler hat am Lausitzring für den ersten BMW-Sieg im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) seit 20 Jahren gesorgt. Der BMW-Pilot setzte sich am Sonntag im zweiten Saisonlauf vor Auftaktsieger Gary Paffett (Großbritannien) im Mercedes-Benz und Markenkollege Augusto Farfus (Brasilien) durch. Die Bayern starten nach 20 Jahren Pause wieder in der DTM. Titelverteidiger Martin Tomczyk aus Rosenheim wurde im BMW Siebter. Bester Audi-Pilot war der zweimalige DTM-Champion Mattias Ekström auf Rang fünf.

Bradl Neunter in Estoril - Titelverteidiger Stoner siegt

Estoril (dpa) - Stefan Bradl hat auch das dritte MotoGP-Rennen seiner Karriere unter den besten Zehn beendet. Der Honda-Pilot aus Zahling kam am Sonntag beim Großen Motorrad-Preis von Portugal in Estoril auf Rang neun, nachdem er sich rundenlang mit dem Amerikaner Ben Spies duelliert hatte. Den Sieg sicherte sich Titelverteidiger Casey Stoner, der mit seinem Erfolg auf allen Rennstrecken gewonnen hat. Der Honda-Pilot verwies die Spanier Jorge Lorenzo auf Yamaha und Daniel Pedrosa auf Honda auf die Plätze. Mit seinem 42. Grand-Prix-Erfolg übernahm er auch die Führung in der Gesamtwertung.

Kerber bei Tennisturnier in Madrid ohne Mühe weiter

Madrid (dpa) - Angelique Kerber ist beim Tennisturnier in Madrid ohne Mühe in die zweite Runde eingezogen. Die an Nummer zwölf gesetzte Kielerin setzte sich am Sonntag gegen die schwedische Qualifikantin Johanna Larsson mit 6:1, 6:4 durch. Die 24-Jährige benötigte lediglich 62 Minuten für ihren klaren Erfolg. In der zweiten Runde wartet auf die Fed-Cup-Spielerin bei der mit 3,5 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung die Amerikanerin Venus Williams, die in Madrid mit einer Wildcard ins Hauptfeld gelangte.

Heidler kommt in Schwung: 76,66 Meter in Südafrika

Pretoria (dpa) - Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler kommt in Olympia-Form: Die zweimalige Vize-Weltmeisterin aus Frankfurt glänzte bei den offenen südafrikanischen Meisterschaften in Pretoria im sechsten Versuch mit der Siegesweite von 76,66 Metern. Sie blieb knapp drei Meter unter ihrem Weltrekord (79,42) vom vergangenen Mai in Halle/Saale.

Achter setzt Siegesserie fort - drei DRV-Siege

Belgrad (dpa) - Der Deutschland-Achter hat seine Stellung als Olympia-Favorit eindrucksvoll untermauert. Knapp drei Monate vor den Sommerspielen in London setzte das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) seine seit Peking 2008 anhaltende Siegesserie fort. Im Endlauf des Weltcups von Belgrad am Sonntag verwies die Crew um Schlagmann Kristof Wilke die hochgehandelten Briten mit deutlichem Vorsprung auf Rang zwei und blieb damit zum 32. Mal in Serie ungeschlagen.

Huck bleibt Boxweltmeister - Dimitrenko verliert

Erfurt (dpa) - Profi-Boxer Marco Huck bleibt Weltmeister im Cruisergewicht. Der 27 Jahre alte Berliner trennte sich Samstagnacht vor 5500 Zuschauern in Erfurt vom Briten Ola Afolabi nach zwölf Runden unentschieden (114:114, 115:113, 114:114) und verteidigte damit seinen WBO-Titel erfolgreich.

Box-Star Mayweather holt weiteren WM-Titel

Las Vegas (dpa) - Box-Star Floyd Mayweather Junior hat einen weiteren Titel gewonnen. Der 35 Jahre alte Amerikaner nahm dem vier Jahre jüngeren Puerto-Ricaner Miguel Cotto Samstagnacht in Las Vegas mit einem einstimmigen Punktsieg (117:111, 117:111, 118:110) den WM-Gürtel der WBA im Halbmittelgewicht ab. Der ungeschlagene Mayweather, der auch den WBC-WM-Titel im Weltergewicht innehat, hat in seiner Karriere nunmehr 43 Kämpfe und WM-Titel in fünf verschiedenen Gewichtsklassen gewonnen.

Kenianer Kimetto läuft in Berlin Weltrekord über 25 Kilometer

Berlin (dpa) - Der Kenianer Dennis Kimetto hat in Berlin den Weltrekord über 25 Kilometer gebrochen. Beim traditionellen Rennen BIG 25 stürmte der 28 Jahre alte Afrikaner am Sonntag nach 1:11:18 Stunden durch das Ziel im Olympiastadion. Es war in der Geschichte des ältesten deutschen City-Straßenlaufs der siebte Weltrekord. Kimetto verbesserte die Weltrekordzeit um 32 Sekunden.