dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Anzeichen für Luhukay-Abgang in Augsburg verdichten sich

Augsburg/Regensburg (dpa) - Beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg verdichten sich die Anzeichen, dass Trainer Jos Luhukay beim Saisonfinale gegen den Hamburger SV letztmals auf der Bank des Aufsteigers sitzen wird. Nach der Partie am (heutigen) Samstag soll es eine Pressekonferenz mit Präsident Walther Seinsch, dem scheidenden Manager Andreas Rettig und Luhukay geben, auf der die Spekulationen um die Zukunft des Niederländers beendet werden sollen. „Wir werden die Spieler nicht mit Unklarheit in den Urlaub schicken“, hatte Rettig am Freitag angekündigt.

Jahn Regensburg in der Relegation gegen Zweitliga-16.

Leipzig (dpa) - Jahn Regensburg kann weiter auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Das Team des mit Bundesligist FC Augsburg in Verbindung gebrachten Trainers Markus Weinzierl sicherte sich im Finale der 3. Liga dank des 1:1 (1:0) gegen Absteiger FC Carl Zeiss Jena den dritten Tabellenplatz. Damit treffen die Regensburger in den beiden Relegationsspielen am 11. und 14. Mai auf den 16. der 2. Liga. Bereits 2003 hatte Regensburg den Sprung in Liga zwei geschafft, jedoch nur für eine Saison.

Deutsche Volleyball-Frauen zittern um Olympia-Chance

Ankara (dpa) - Die deutschen Volleyball-Frauen müssen beim Kampf um das Olympia-Ticket auf Schützenhilfe von Russland hoffen. Das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti schied am Samstag beim Qualifikationsturnier in Ankara im Halbfinale durch ein 1:3 (22:25, 25:16, 14:25, 17:25) gegen Polen aus. Nur wenn Russland im zweiten Halbfinal-Spiel am (heutigen) Samstag die Türkei besiegt und dann am Sonntag auch das Turnier gewinnt, bleibt für das deutsche Team die Möglichkeit auf einen Startplatz bei den Sommerspielen.

Spengler am Lausitzring auf Pole - Zwei BMW vorn

Klettwitz (dpa) - BMW-Pilot Bruno Spengler steht beim zweiten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) auf dem Lausitzring auf der Pole Position. Der Kanadier fuhr in der Qualifikation am Samstag in 1:18,777 Minuten die beste Zeit. Auf Rang zwei kam im Brasilianer Augusto Farfus ein weiterer BMW-Pilot. Der Brite Gary Paffett (Mercedes-Benz), Sieger des ersten Laufs am Hockenheimring am vergangenen Wochenende, startet am Sonntag von Platz drei aus. Titelverteidiger Martin Tomczyk (Rosenheim/BMW) nimmt das Rennen in der Lausitz vom siebten Platz aus auf. Ex-Sportdirektor gesteht: Beim Radteam Rabobank gab es Doping

Amsterdam (dpa) - Der ehemalige Sportdirektor des Radsport-Teams Rabobank, Theo de Rooij, hat zugegeben, vom Dopingmissbrauch einiger seiner Fahrer gewusst zu haben. „Wenn es passierte, dann war es eine gut überlegte Maßnahme des medizinischen Personals“, erklärte er der niederländischen Tageszeitung „De Volkskrant“ (Samstag). De Rooij arbeitete von 1996 bis 2007 für den Rennstall. Sponsor Rabokank wollte zunächst keine Stellungnahme zu dem Artikel abgeben.

Tennisprofi Haas verpasst Finaleinzug in München

München (dpa) - Tommy Haas hat den Finaleinzug beim Münchner ATP-Tennisturnier verpasst. Der Wahl-Amerikaner unterlag am Samstag in der Vorschlussrunde dem an Nummer drei gesetzten Kroaten Marin Cilic mit 3:6, 4:6. Zuvor hatte Haas bei den mit 450 000 Euro dotierten BMW Open überraschend Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) und Marcos Baghdatis (Zypern) bezwungen. Cilic trifft nun am Sonntag im Endspiel auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem Augsburger Philipp Kohlschreiber und dem Spanier Feliciano Lopez.

Hockey-Damen erwischen ausgeglichene Olympia-Gruppe

Lausanne/Berlin (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben bei den Olympischen Spielen in Weltmeister Argentinien nur ein Schwergewicht in ihrer Sechsergruppe. Der Weltranglistendritte trifft in der Gruppe B neben Argentinien auf Neuseeland, Australien, die USA und Südafrika. Dies gab der Hockey-Weltverband FIH am Samstag im Anschluss an das Qualifikationsturnier im japanischen Kakamigahara bekannt. Dort hatten sich die Gastgeberinnen mit einem 5:1-Sieg im Finale gegen Aserbaidschan den zwölften und damit letzten verbleibenden Olympia-Startplatz für London gesichert. Golfstar Woods verpasst überraschend Cut

Charlotte/Berlin (dpa) - Golfprofi Tiger Woods hat bei der Wells Fargo Championship überraschend den Cut verpasst. Dem US-Amerikaner fehlte am Freitag (Ortszeit) nach Runden von 71 und 73 Schlägen im Quail Hollow Club in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) ein Schlag für die Teilnahme an den beiden Schlussrunden. An der Spitze des Leaderboards stand bei Halbzeit das US-Duo Nick Watney (132 Schläge) und Webb Simpson (133).