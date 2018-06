dpa-Nachrichtenüberblick Sport

WM: 3:0-Auftaktsieg für deutsches Eishockey-Team gegen Italien

Stockholm (dpa) - Deutschland ist mit einem 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)-Sieg gegen Außenseiter Italien in die Eishockey-WM in Finnland und Schweden gestartet. Am Freitag schossen Christoph Schubert von den Hamburg Freezers (17. Minute), Düsseldorfs Patrick Reimer (23.) und Christopher Fischer (46.) von den Grizzly Adams Wolfsburg den ungefährdeten dritten deutschen Auftaktsieg in Serie bei einer Weltmeisterschaft heraus. Deutschland tat sich gegen den schwachen Aufsteiger vor 1033 Zuschauern in Stockholm lange Zeit schwer.

Nowitzkis Mavericks in den NBA-Playoffs kurz vor dem Aus

Dallas/Boston (dpa) - Dirk Nowitzki und Meister Dallas Mavericks stehen in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA kurz vor dem Aus. Das Team des Würzburgers verlor am Donnerstag (Ortszeit) auch das dritte Spiel der Serie gegen die Oklahoma City Thunder. In der heimischen Arena waren die Mavericks bei der 79:95-Niederlage chancenlos. Zuvor hatten sie zweimal in Oklahoma nur knapp in der Schlussphase verloren. Thunder braucht somit nur noch einen Sieg zum Einzug ins Viertelfinale. Nowitzki war zwar mit 17 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft.

FCK verpflichtet Albert Bunjaku und Mimoun Azaouagh

Kaiserslautern (dpa) - Bundesliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat für die neue Zweitliga-Saison Albert Bunjaku vom 1. FC Nürnberg und Mimoun Azaouagh vom VfL Bochum verpflichtet. Der ablösefreie Angreifer Bunjaku erhält nach Angaben der Pfälzer vom Freitag einen Dreijahresvertrag. Mittelfeldspieler Azaouagh unterschrieb einen Kontrakt bis 30. Juni 2014 mit Option auf ein weiteres Jahr. Beide Fußballprofis kommen ablösefrei, ihre Verträge gelten für die 1. und 2. Liga.

„Sport Bild“: Luhukay verlässt FC Augsburg zum Saisonende

Augsburg (dpa) - Trainer Jos Luhukay wird den Fußball- Bundesligisten FC Augsburg nach einem Bericht der „Sport Bild“ zum Saisonende verlassen. Der Niederländer werde seinen Rücktritt trotz eines gültigen Vertrages bis 2013 in den kommenden Tagen bekanntgeben, berichtete das Magazin am Freitag. Vereinssprecher Dominik Schmitz erklärte: „Aktuell ist noch keine Entscheidung getroffen. Wir werden das zeitnah tun.“ Laut Online-Ausgabe der „Bild“-Zeitung soll Markus Weinzierl, bisher Trainer des Drittligisten Jahn Regensburg, neuer Coach bei den Schwaben werden.

Klose trainiert wieder - Lazio-Comeback zum Saisonfinale

Rom (dpa) - Der deutsche Nationalstürmer Miroslav Klose ist nach fast sechswöchiger Verletzungspause ins Training zurückgekehrt. An diesem Sonntag soll der 33-Jährige bei Lazios Serie A-Spiel bei Atalanta Bergamo zumindest wieder auf der Bank sitzen. Mit einer Rückkehr in die Anfangsformation wird in Rom jedoch erst zum Saisonfinale am 13. Mai gegen Inter Mailand gerechnet. Klose hatte sich am 22. März einen Riss im Beugemuskel des linken Oberschenkels zugezogen. Seitdem kämpfte er verbissen um sein Comeback für die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine.

Gomez: Vorgänge im EM-Gastgeberland Ukraine „nicht gut“

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Mario Gomez verfolgt die Vorgänge im Land des EM-Mitgastgebers Ukraine mit Unbehagen. „Ich persönlich finde es nicht gut“, sagte der 26 Jahre alte Profi des FC Bayern am Freitag in München. Nach den Bombenanschlägen in der Stadt Dnjepropetrowsk, die bei der Europameisterschaft vom 8. Juni bis 1. Juli in Polen und der Ukraine kein Spielort ist, war eine Sicherheitsdebatte entbrannt. Zudem steht die ukrainische Regierung wegen des umstrittenen Umgangs mit der inhaftierten früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko massiv in der Kritik.

Größtes Schiff der britischen Marine übt für Olympia

London (dpa) - Das größte Schiff der britischen Marine, die HMS Ocean, ist am Freitag auf der Themse in London angekommen, um an Sicherheitsübungen für die Olympischen Spiele teilzunehmen. Während der Spiele vom 27. Juli bis 12. August soll das Schiff vor Greenwich im Osten der Stadt anlegen. Die HMS Ocean soll während Olympia Basis für acht Hubschrauber sein und auch als Logistikzentrum auf dem Wasser für andere Sicherheitskräfte dienen. Das britische Militär probt seit Anfang der Woche für den olympischen Ernstfall.

Gutachten: Hansa Rostock muss zur Sanierung Stadion verkaufen

Rostock (dpa) - Hansa Rostock muss zur dauerhaften Rettung des Vereins das eigene Stadion verkaufen. Zu dem Schluss kommt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die das Sanierungskonzept des Absteigers aus der 2. Fußball-Bundesliga begutachtet hat. „Eine nachhaltige Sanierungsfähigkeit kann u.E. nur bei vollständiger Umsetzung aller Sanierungsmaßnahmen (einschließlich Stadionverkauf) erreicht werden“, heißt es in dem Bericht des Unternehmens, den die Rostocker „Ostsee-Zeitung“ in ihrer Internet-Ausgabe veröffentlichte.

Erfolgreicher Start in die Olympia-Saison: Achter siegt in Belgrad

Belgrad (dpa) - Der Deutschland-Achter ist erfolgreich in das Olympia-Jahr gestartet. Beim Weltcup-Auftakt in Belgrad gelang dem seit Peking 2008 ungeschlagenen Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) der 31. Sieg in Serie. Die Crew um Schlagmann Kristof Wilke (Radolfzell) verwies am Freitag im Vorlauf die Konkurrenz aus den Niederlanden und Neuseeland auf die Plätze und zog damit direkt in das Finale am Sonntag ein. Weitere vier Siege in den olympischen Bootsklassen rundeten den soliden Auftritt der deutschen Flotte ab.

Arsenal mit Podolski und Mertesacker in Afrika und Asien

London (dpa) - Für Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski wird es nach der Europameisterschaft nur eine kurze Erholungsphase geben. Der künftige Premier-League-Profi geht mit seinem neuen englischen Arbeitgeber FC Arsenal im Juli und August auf eine Tournee durch Asien und Afrika. Nach Arsenal-Angaben vom Freitag bestreitet die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger, zu der auch Per Mertesacker gehört, am 24., 27. und 29. Juli Testspiele in Malaysia, Peking und Hongkong.

Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt im Fall Ariane Friedrich

Marburg (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Marburg hat Ermittlungen gegen einen Mann aufgenommen, der Hochspringerin Ariane Friedrich sexuell belästigt haben soll. Es geht um den Vorwurf der Beleidigung, sagte eine Behördensprecherin am Freitag und bestätigte damit Medienberichte. Es werde zudem geprüft, ob gegen den Beschuldigten aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf auch wegen der Verbreitung pornografischer Schriften ermittelt werde. Er soll Deutschlands bester Hochspringerin eine anzügliche Nachricht geschickt und auch ein Foto seines Geschlechtsteils im Internet veröffentlich haben.