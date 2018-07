dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Leverkusen spitze: 4:1 in Augsburg

Augsburg (dpa) - Bayer Leverkusen hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Werkself kam am Freitagabend zum Auftakt des fünften Spieltages zu einem verdienten 4:1 (2:1) beim Aufsteiger FC Augsburg. Die Leverkusener blieben auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen und stimmten sich auf den Champions-League-Beginn am Dienstag beim FC Chelsea in London ein. Für Bayer trafen Sidney Sam (6./72.), Stefan Kießling (23.) und Eren Derdiyok (79.). Der Japaner Hajime Hosogai hatte die Augsburger in der fünften Minute in Front gebracht.

Greuther Fürth siegt weiter - Odonkor mit 0:0

München (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth eilt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Die Franken gewannen am Freitag zu Hause gegen den MSV Duisburg mit 2:1. Sie festigten mit dem sechsten Sieg nacheinander ihre Spitzenposition. Alemannia Aachen steckt indes auf dem letzten Platz fest. Beim 0:0 auswärts gegen den SC Paderborn konnte auch Joker David Odonkor noch nichts bewirken. Ebenfalls torlos endete die Partie zwischen Hansa Rostock und dem Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig.

Klose erster Saisontorschütze der Serie A

Mailand (dpa) - Miroslav Klose ist der erste Torschütze der neuen Saison in der Serie A. Der Fußball-Nationalspieler erzielte am Freitag für seinen neuen Verein Lazio Rom im Eröffnungsspiel beim Meister AC Mailand den Führungstreffer. Sein Treffer in der 12. Minute reichte aber nicht zum Sieg. Am Ende trennten sich die Teams 2:2. Klose wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Der 33-Jährige war vor der Saison vom FC Bayern München zu den Römern gewechselt.

Deutsche Basketballer wahren Viertelfinal-Chance

Vilnius (dpa) - Die deutschen Basketballer haben bei der EM in Litauen ihre Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Dirk Nowitzki und Co. gewannen am Freitagabend in Vilnius gegen Vize-Weltmeister Türkei mit 73:67 und können damit weiter auf den Einzug in die K.o.-Runde hoffen. Allerdings ist dafür am Sonntag ein Sieg gegen Gastgeber Litauen Pflicht. Bester Werfer im deutschen Team war Chris Kaman mit 20 Punkten.

Petzschner mit Melzer im US-Open-Doppel-Finale

New York (dpa) - Tennisprofi Philipp Petzschner greift nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel im Doppel. Ein Jahr nach dem Wimbledonsieg zogen der Bayreuther und sein österreichischer Partner Jürgen Melzer am Freitag in das Endspiel der US Open ein. Das Duo gewann in New York 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 gegen die Italiener Simone Bolelli und Fabio Fognini.

Button fährt auch 2012 für McLaren-Mercedes

Monza (dpa) - Jenson Button fährt auch 2012 für McLaren-Mercedes. Teamchef Martin Whitmarsh bestätigte am Freitag in Monza, dass der englische Formel-1-Rennstall eine Option auf den Weltmeister von 2009 gezogen habe. „Es ist alles geklärt“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. „Jenson Button bleibt nächstes Jahr bei uns.“ Button fährt seit 2000 in der Formel 1. Nach seinem Titelgewinn mit BrawnGP wechselte er im Vorjahr zu McLaren. Der 31-Jährige feierte in bislang 203 Grand Prix elf Siege.

Kaymer verspielt Open-Titel - Siem teilt Führung

Hilversum (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat schon nach zwei Runden bei der Dutch Open in Hilversum keine Siegchance mehr. Als der Weltranglistendritte am Freitag wegen einbrechender Dunkelheit Runde zwei am 11. Loch vorzeitig unterbrechen musste, lag der Vorjahressieger mit sechs über Par aussichtslos auf Rang 128 im Zwischenklassement. Marcel Siem aus Ratingen rangiert indes mit dem Waliser Stephen Dodd weiter der Spittze. Allerdings hatte Siem seine zweite Runde noch nicht beendet.

CAS weist Fenerbahce-Eilantrag ab

Lausanne/Istanbul (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat einen Eilantrag des türkischen Fußball-Meisters Fenerbahce Istanbul auf Wiederaufnahme in die Champions League abgewiesen. Dies teilten die in Lausanne ansässigen Sportrichter am Freitag mit. Der türkische Verband TFF hatte die „Gelb-Blauen“ vor zwei Wochen wegen ihrer Verstrickung in den Manipulationsskandal auf Druck der UEFA aus der Königsklasse ausgeschlossen. Daraufhin reichte der 18-malige Meister Fenerbahce Klage beim CAS ein.

Rad-Routinier Voigt verlängert Vertrag bis 2012

Luxemburg/Berlin (dpa) - Radprofi Jens Voigt wird auch im Alter von 40 Jahren auf internationalem Spitzenniveau fahren. Der Berliner verlängerte seinen Vertrag beim Team Leopard - das nach der Fusion mit dem Rennstall von Andreas Klöden künftig RadioShack-Nissan-Trek heißen wird - um ein Jahr bis Ende 2012. Voigt absolvierte 2011 seine erste Saison im neu formierten Team aus Luxemburg,

Triumphfahrt für Anton - Tony Martin ausgestiegen

Bilbao (dpa) - Radprofi Igor Anton hat auf der 19. Etappe der 66. Spanien-Rundfahrt einen Heimsieg gefeiert. Beim Vuelta-Abstecher ins Baskenland gewann der Baske am Freitag in Bilbao als umjubelter Solist. Im Gesamtklassement gab es keine Veränderung: Juan José Cobo aus Spanien führt mit 13 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Christopher Froome. Der Eschborner HTC-Profi Tony Martin war vor der Etappe ausgestiegen, um sich auf die Zeitfahr-WM am 21. September in Kopenhagen vorzubereiten.

Christine Wenzel zum dritten Mal Weltmeisterin

Belgrad (dpa) - Wurfscheibenschützin Christine Wenzel hat sich am Freitag in Belgrad zum dritten Mal nach 2007 und 2009 den Weltmeistertitel in der Disziplin Skeet erkämpft. Die 30 Jahre alte Sportsoldatin aus Ibbenbüren setzte sich im Finale mit 98 von 100 möglichen Treffern durch. Mit 74 Treffern im Vorkampf egalisierte Wenzel zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn den Weltrekord.

Polgar/Koy Siebte bei Starboot-EM

Dublin (dpa) - Johannes Polgar und Markus Koy aus Hamburg haben bei der Segel-Europameisterschaft der Starboot-Klasse vor Dublin Platz sieben belegt. Den Titel holten am Freitag die Italiener Diego Negri/Enrico Voltolini vor dem polnischen Olympiasieger Mateusz Kusznierewicz mit Dominik Zycki. Bronze sicherten sich die Kanadier Richard Clarke und Tylor Bjorn.