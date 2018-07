dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Vettel Schnellster im zweiten Monza-Training

Monza (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist im zweiten Training zum Großen Preis von Italien Bestzeit gefahren. Der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim benötigte am Freitagnachmittag auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza 1:24,010 Minuten für seine schnellste Runde. Rekord-Champion Michael Schumacher aus Kerpen kam im Mercedes auf den dritten Platz hinter dem Briten Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes. Force-India-Pilot Adrian Sutil aus Gräfelfing wurde Zwölfter. Vorjahressieger Fernando Alonso aus Spanien erreichte im Ferrari den fünften Platz.

Red Bull weitere fünf Jahre mit Renault-Motoren

Monza (dpa) - Red Bull tritt weitere fünf Jahre mit Renault-Motoren in der Formel-1-Weltmeisterschaft an. Das Team von Titelträger Sebastian Vettel fährt seit 2007 mit Triebwerken der Franzosen. „Wir freuen uns, dass die Partnerschaft um weitere fünf Jahre verlängert worden ist“, teilte Bernard Rey, der Präsident von Renault Sport F1, am Freitag in einer Presseerklärung vor dem Großen Preis von Italien in Monza mit. Bisherige Höhepunkte der Zusammenarbeit waren der Gewinn der Fahrer-WM durch Vettel und des Konstrukteurstitels im Vorjahr.

Nach Eishockey-Tragödie: KHL-Saisonstart am Montag

Moskau (dpa) - Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz des russischen Erstligisten Lokomotive Jaroslawl wird die Saison der Kontinentalen Eishockey-Liga (KHL) am Montag gestartet. Fünf Tage nach dem Unglück und dem dadurch angeordneten Abbruch des Auftaktspiels würden erneut Titelverteidiger Ufa und Vizemeister Mytischtschi aufeinandertreffen, teilte die KHL am Freitag auf ihrer Internetseite mit. Zuvor werde am Samstag in einer Trauerzeremonie in Jaroslawl Abschied von den 43 Toten - unter ihnen ist auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich - genommen, hieß es.

Federer folgt Djokovic ins US-Open-Halbfinale

New York (dpa) - Der fünfmalige Sieger Roger Federer hat als zweiter Spieler nach Vorjahresfinalist Novak Djokovic das US-Open- Halbfinale in New York erreicht. Der Schweizer Tennisprofi gewann am Donnerstag (Ortszeit) 6:4, 6:3, 6:3 gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga und revanchierte sich für die Viertelfinal-Niederlage von Wimbledon. Zuvor kam Djokovic weiter, der Weltranglisten-Erste profitierte von der Aufgabe seines Landsmanns Janko Tipsarevic. Djokovic hatte zu diesem Zeitpunkt 7:6, 6:7, 6:0, 3:0 geführt. Die restlichen Viertelfinals finden am Freitag statt.

Schock vor Reit-EM: Auch Ehning fällt aus

Warendorf (dpa) - Marcus Ehning fällt für die EM der Springreiter aus. Wegen einer Verletzung seines Pferdes Plot Blue kann der Mannschafts-Weltmeister aus Borken in der kommenden Woche in Madrid nicht starten. Nach Weltcup-Sieger Christian Ahlmann aus Marl ist Ehning bereits der zweite Topreiter, der ausfällt. Die Mannschaft in Madrid bilden nun Ludger Beerbaum mit Gotha, Marco Kutscher mit Cornet Obolensky, Janne-Friederike Meyer mit Lambrasco und Carsten-Otto Nagel mit Corradina. Als Ersatzreiter reist Philipp Weishaupt mit Monte Bellini in die spanische Hauptstadt.

Crashs von WM-Spitzenreiter Loeb und Ogier

Coffs Harbour/Australien (dpa) - WM-Spitzenreiter Sebastién Loeb hat sich am ersten Tag der Rallye Australien mit seinem Wagen überschlagen. Der siebenmalige Weltmeister kam am Freitag zu Beginn des zehnten WM-Laufs mit seinem Citroen DS3 WRC von der Strecke ab. Der Franzose und sein Beifahrer blieben unverletzt davon. Kurz danach erwischte es in Coffs Harbour auf der rutschigen Schotterpiste auch Loebs Landsmann und Markenkollegen Sebastién Ogier. Auch er und sein Copilot überstanden den Unfall unversehrt.

Chemnitz-Kapitän Richter erlitt Herzinfarkt

Chemnitz (dpa) - Andreas Richter, Kapitän des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC, hat einen Herzinfarkt erlitten und liegt auf der Intensivstation des Klinikums Chemnitz. Die behandelnden Ärzte beschrieben die Situation des 33-jährigen Profifußballers am Freitag als „ernst, aber stabil“. Zum weiteren Verlauf könnten keine Aussagen getroffen werden, hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung des Vereins und des Krankenhauses. Richter war am Vortag beim Vormittagstraining zusammengebrochen.

Schalke tritt gegen Bukarest in Cluj an

Gelsenkirchen (dpa) - Das erste Gruppenspiel des FC Schalke 04 in der Europa League findet nicht in Bukarest, sondern in Cluj statt. Weil der Rasen im neuen Nationalstadion nach dem Länderspiel Rumänien gegen Frankreich komplett zerstört wurde, kann das Duell am kommenden Donnerstag (21.05 Uhr) auf Geheiß der Europäischen Fußball-Union (UEFA) nicht in der Heimstätte von Steaua Bukarest stattfinden. Zunächst hatte eine Verlegung der Partie um eine Woche zur Disposition gestanden.

Neuner holt Meistertitel im Sprint

Langdorf (dpa) - Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner hat sich zum Auftakt der deutschen Meisterschaften den Titel im Sprint gesichert. Trotz eines Schießfehlers war die 24-Jährige am Freitag in Langdorf im Bayerischen Wald über die 7,5 Kilometer lange Strecke nicht zu schlagen und siegte überlegen in 20:48,8 Minuten. Zweite wurde Tina Bachmann, die ebenfalls mit einem Fehler am Schießstand schon fast 30 Sekunden Rückstand auf die Doppel-Olympiasiegerin aus Wallgau aufwies. Dritte wurde Nadine Horchler aus Willingen. Miriam Gössner kam mit zwei Fehlern auf den siebten Platz.

Neuseeland eröffnet Rugby-WM mit 41:10-Sieg

Auckland (dpa) - Gastgeber Neuseeland hat die Rugby-Weltmeisterschaft mit einem klaren 41:10-Sieg gegen Tonga eröffnet. Im ersten Spiel der Gruppe A erzielten die „All Blacks“ am Freitag in Auckland den von 60 000 Fans erwarteten Erfolg. Der WM-Favorit legte sechs Versuche, verbuchte vier Erhöhungen und verwandelte einen Straftritt. Der Außenseiter aus dem Königreich in der Südsee erreichte sein bisher bestes Ergebnis gegen den großen Nachbarn. Bei der WM 2003 hatte Neuseeland das Gruppenspiel gegen Tonga mit 91:7 gewonnen.

Frankreichs Radsport-Legende Longo droht Doping-Sperre

Paris (dpa) - Der französischen Radsport-Legende Jeannie Longo droht eine bis zu zweijährige Sperre wegen Verletzung der Doping-Regeln. Die gewöhnlich sehr gut informierte französische Sportzeitung „L'Équipe“ berichtete auf ihrer Homepage, Longo habe drei Mal gegen die Kontroll-Meldepflicht verstoßen. Die 52-Jährige „Grande dame“ des französischen Sports, die immer noch aktiv und für die Straßen-Weltmeisterschaft in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen (19. bis 25. September) gemeldet ist, sei von der französischen Antidoping-Agentur AFLD verwarnt worden.