dpa-Nachrichtenüberblick Sport

FC Porto Europa-League-Sieger: 1:0 über Braga

Dublin (dpa) - Der FC Porto ist erstmals Sieger der Europa League. Der portugiesische Fußball-Meister gewann am Mittwoch in Dublin das Endspiel gegen seinen Landesrivalen Sporting Braga 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Torjäger Radamel Falcão in der 44. Minute. Für Porto war es der vierte europäische Cup-Triumph nach dem Gewinn des Landesmeister-Pokals 1987, dem Erfolg im UEFA-Cup 2003 und dem Triumph in der Champions League 2004. Sporting Braga ging in seinem ersten europäischen Endspiel dagegen leer aus. Erstmals standen sich in einem Europacup-Finale zwei Clubs aus Portugal gegenüber.

THW Kiel gewinnt Club-WM gegen Ciudad Real

Doha (dpa) - Handball-Rekordmeister THW Kiel hat als erste deutsche Mannschaft die Vereins-Weltmeisterschaft gewonnen. Im Finale des Super Globe in Doha/Katar setzte sich der Pokalsieger dank einer erheblichen Steigerung in der zweiten Hälfte mit 28:25 gegen Titelverteidiger Ciudad Real aus Spanien durch. Torwart Thierry Omeyer sowie Marcus Ahlm mit sieben Treffern sicherten den Erfolg. Der THW erhält eine Siegprämie von 400 000 Dollar und holte zehn Tage nach dem Erfolg im DHB-Pokal den einzigen Titel, der dem Club bisher noch fehlte.

Schwerin gewinnt erstes Volleyball-Finale gegen Dresden

Schwerin (dpa) - Die Volleyballerinnen des Schweriner SC haben Kurs auf den neunten Meistertitel seit der deutschen Wiedervereinigung genommen. Im Final-Hinspiel gewannen die Mecklenburgerinnen am Mittwochabend 3:2 gegen den Dresdner SC und verschafften sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Samstag in Dresden. Schwerin muss allerdings auch das Rückspiel gewinnen. Sollte Dresden die zweite Partie für sich entscheiden, gibt es einen „Golden Set“, dessen Sieger Meister ist.

ALBA Berlin gewinnt erstes Halbfinale 81:80 in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - ALBA Berlin hat auf dem Weg in das Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft den ersten Schritt geschafft. Der achtmalige Titelträger gewann am Mittwoch im Playoff-Halbfinale beim Vizemeister Deutsche Bank Skyliners Frankfurt mit 81:80 und ging in der Serie „best-of-five“ mit 1:0 in Führung. Die zweite Partie findet am Samstag in Berlin statt. Zum Einzug ins Finale sind drei Siege nötig.

Deutsches Tennis-Team verliert gegen Spanien

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren haben beim World Team Cup in Düsseldorf ihr zweites Vorrundenspiel gegen Spanien 1:2 verloren. Das Doppel Philipp Petzschner/Christopher Kas verlor am Mittwochabend gegen das Duo Marcel Granollers/Marc Lopez mit 6:7, 3:6 und verpasste den zweiten Sieg. Zuvor hatte Philipp Kohlschreiber gegen Daniel Gimeno-Traver mit 4:6, 6:2, 3:6 gepatzt. Der Auftaktsieg von Florian Mayer am Dienstag gegen Granollers war daher wertlos. Für den Einzug ins Finale ist am Donnerstag und Freitag ein Sieg über Russland nötig, zudem muss Spanien gegen Serbien verlieren.

Franzose John Gadret gewinnt 11. Giro-Etappe

Castelfidardo (dpa) - Mit einer perfekt platzierten Attacke hat sich der französische Radprofi John Gadret den Tagessieg auf der 11. Etappe des Giro d'Italia gesichert. Aus einer Verfolgergruppe heraus sprintete Gadret auf der Zielgeraden am bis dahin führenden Daniel Moreno aus Spanien vorbei. Zweiter auf der 144 Kilometer langen Etappe von Tortoreto Lido nach Castelfidardo wurde Joaquin Rodriguez aus Spanien vor Giovanni Visconti aus Italien. In der Gesamtwertung führt weiter der spanische Favorit Alberto Contador, der am Mittwoch Rang fünf belegte.

Schalke und Gazprom einigen sich bis 2017

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 und das russische Energieunternehmen Gazprom haben sich grundsätzlich auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Der Fußball-Bundesligist verlängert den Vertrag mit seinem Hauptsponsor vorzeitig bis 30. Juni 2017. Das teilte der Revierclub am Mittwoch mit, nachdem sich die Verantwortlichen am Dienstag bei Gesprächen in Moskau geeinigt hatten. Gazprom ist seit November 2006 Schalker Hauptsponsor. Der Vertrag wäre am 30. Juni 2012 ausgelaufen. Zu den Modalitäten wurde nichts bekannt.

FC Bayern mit 4:2-Sieg in St. Petersburg in die Sommerpause

München (dpa) - Der FC Bayern München hat sich mit einem Sieg in die Sommerferien verabschiedet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Mittwoch bei Zenit St. Petersburg mit 4:2. Vor rund 20 000 Zuschauern erzielten der zweimal erfolgreiche Miroslav Klose, Thomas Müller und Arjen Robben die Tore gegen den UEFA-Cup-Sieger von 2008. Es war das letzte Bayern-Spiel unter Coach Andries Jonker, der seine Interims-Zeit im Trainer-Amt damit ohne Niederlage bewältigt hat.

Mainz 05 verpflichtet Hamburger Choupo-Moting

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist und Europa-League-Teilnehmer FSV Mainz 05 verstärkt sich ab der kommenden Saison mit dem Offensivspieler Eric Maxim Choupo-Moting. Der Nationalspieler Kameruns kommt ablösefrei vom Hamburger SV und erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2014, teilten die Mainzer am Mittwoch mit. Der 22-jährige Choupo-Moting bestritt insgesamt 23 Bundesligaspiele für den HSV. In der Winterpause scheiterte sein Wechsel zum 1. FC Köln an einem defekten Fax-Gerät.

Wasserballerinnen verlieren bei Weltliga-Auftakt

Syrakus (dpa) - Die deutschen Wasserballerinnen haben ihr Auftaktspiel in der Weltliga verloren. Beim fünftägigen Turnier der Europagruppe II gab es am Mittwoch in Syrakus ein 7:10 gegen Gastgeber Italien. Claudia Blomenkamp von Bayer Uerdingen war mit drei Toren beste Werferin gegen den EM-Vierten. Zweiter deutscher Gruppengegner ist an diesem Donnerstag Europameister Russland.