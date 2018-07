dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Brand-Rücktritt als Bundestrainer im Juni perfekt

Kamen (dpa) - Der Rücktritt von Heiner Brand als Handball- Bundestrainer ist perfekt. Nach mehr als 14 Jahren gibt der 58- jährige Gummersbacher sein Amt zum 30. Juni ab. Dies gab der Weltmeister-Trainer am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Sportschule Kaiserau bekannt. Wie erwartet wird Brand nach Aussage von Verbandspräsident Ullrich Strombach vom 1. Juli an als Manager im Deutschen Handballbund arbeiten.

Kohlschreiber verliert - Entscheidung im Doppel

Düsseldorf (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat beim World Team Cup in Düsseldorf sein zweites Einzel verloren. Der Augsburger Tennisprofi unterlag am Mittwoch gegen den Spanier Daniel Gimeno-Traver mit 4:6, 6:2, 3:6 und zeigte dabei eine enttäuschende Leistung. Die Entscheidung im Spiel der Blauen Gruppe zwischen Deutschland und Spanien fällt damit im Doppel. Dort treffen Philipp Petzschner und Christopher Kas auf Marcello Granollers/Marc Lopez.

Werder Bremen: Ekici-Transfer perfekt

Bremen (dpa) - Werder Bremen hat sich gegen die norddeutsche Konkurrenz vom Hamburger SV durchgesetzt und den Transfer des umworbenen Mittelfeldspielers Mehmet Ekici perfekt gemacht. Der 20 Jahre alte Profi unterzeichnet nach Angaben des Fußball- Bundesligisten einen Vierjahresvertrag. Ekici, in der abgelaufenen Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, kommt vom FC Bayern München. Der türkische Nationalspieler ist die erste Neuverpflichtung der Bremer.

Wettskandal: Urteil gegen Ante Sapina erwartet

Bochum (dpa) - Im Prozess gegen die mutmaßlichen Drahtzieher im Fußball-Wettskandal will das Bochumer Landgericht nach zwei Monaten Verhandlung an diesem Donnerstag die Urteile verkünden. Der prominenteste Angeklagte ist Ante Sapina. Dem 35-jährigen Berliner drohen fünf bis sechs Jahre Haft. Ihm und seinen beiden Mitangeklagten Marijo C. und Dragan M. wird vorgeworfen, Schiedsrichter, Spieler und Funktionäre bestochen zu haben. Sie sollen mehr als 50 Fußballspiele manipuliert haben.

Bundespräsident bei Olympia-Vergabe in Durban

Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat die Münchner Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2018 zur Chefsache gemacht. Das deutsche Staatsoberhaupt führt die bayerische Delegation bei der Vergabe der Spiele am 6. Juli im südafrikanischen Durban an. Dies teilte das Bundespräsidialamt am Mittwoch mit. Am Tag vorher wird er in Gesprächen mit IOC-Mitgliedern versuchen, dem deutschen Großprojekt letzte Impulse zu verleihen.

DFB-Auswahl weiter Weltranglisten-Vierter

Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt Vierter der FIFA-Weltrangliste. Das am Mittwoch veröffentlichte Klassement des Weltverbands wird im Mai unverändert von Welt- und Europameister Spanien angeführt. Zweiter sind die Niederlande vor Rekord-Weltmeister Brasilien. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes hat bei den drei kommenden Länderspielen gegen Uruguay (29. Mai), Österreich (3. Juni) und Aserbaidschan (7. Juni) die Chance, wieder unter die besten drei Nationalteams vorzustoßen.

48-Punkte-Gala von Nowitzki bei Dallas-Heimsieg

Dallas/Boston (dpa) - Mit einer 48-Punkte-Gala hat Dirk Nowitzki seine Dallas Mavericks im Finale der Western Conference gegen Oklahoma City Thunder zu einem 121:112-Heimsieg geführt. Der überragende Würzburger stellte zum Auftakt der nach dem Modus „best of seven“ ausgespielten Halbfinal-Serie am Dienstagabend (Ortszeit) mit 24 verwandelten Freiwürfen einen neuen Rekord in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA auf. Für den 32-Jährigen war es das sechste Playoff-Spiel seiner Karriere mit mehr als 40 Zählern.