dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Deutsche Handballer bei WM nur um Platz elf

Jönköping (dpa) - Die deutschen Handballer spielen bei der Weltmeisterschaft in Schweden nur um Platz elf. Die Auswahl von Bundestrainer Heiner Brand verlor am Dienstag in Jönköping ihr letztes Hauptrunden-Spiel gegen Norwegen mit 25:35 (13:17) und schloss die Gruppe I als Letzter ab. Damit verpasste das DHB-Team die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2012 in London und verbuchte sein schlechtestes Abschneiden unter Brands Regie. Nach der WM-Pleite in Schweden und dem Verpassen des Spiels um Platz sieben ist der Weg zu Olympia für den Weltmeister von 2007 deutlich schwieriger geworden.

Draxler schießt Schalke ins Pokal-Halbfinale

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 ist als erstes Team ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Felix Magath bezwang am Dienstagabend den Bundesliga-Rivalen 1. FC Nürnberg mit 3:2 (2:2, 1:2) nach Verlängerung und steht damit zum 18. Mal in der Vorschlussrunde. Vor 49 191 Zuschauer in der Veltins-Arena sorgten Mario Gavranovic (14. Minute), Ivan Rakitic (58.) und Julian Draxler (119.) für den mühevollen Sieg der Hausherren. Den wacker kämpfenden Franken genügten die zwei Treffer von Julian Schieber (4./32.) am Ende nicht.

Trainer Slomka verlängert bei Hannover 96

Hannover (dpa) - Mirko Slomka bleibt bis 2013 Trainer bei Hannover 96. Der Tabellen-Dritte der Fußball-Bundesliga gab am Dienstagabend die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem 43-Jährigen für zwei weitere Spielzeiten bekannt. Slomka hat nach Clubangaben seine mündliche Zusage gegeben. Der Vertrag soll an diesem Mittwoch unterzeichnet werden. Slomka hatte seinen Posten im Januar 2010 als Nachfolger von Andreas Bergmann übernommen. Zuletzt gelang 96 die erfolgreichste Bundesliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte.

Australien und Japan im Finale des Asien-Cups

Doha (dpa) - Australien und Japan stehen sich am Samstag im Endspiel des Asien Cups in Katar gegenüber. Die vom Deutschen Holger Osieck trainierte australische Fußball-Nationalmannschaft gewann am Dienstag im Halbfinale gegen Usbekistan sicher mit 6:0 (2:0). Zuvor war das Nippon-Team mit 3:0 im Elfmeterschießen gegen den Erzrivalen Südkorea ins Finale eingezogen. Nach 120 Minuten hatten sich beide Teams in Doha 2:2 (1:1, 1:1) getrennt.

Babel-Transfer zu 1899 Hoffenheim perfekt

Zuzenhausen (dpa) - Das Wechseltheater um Ryan Babel ist beendet. Der niederländische Nationalstürmer unterschrieb am Dienstag einen Zweieinhalbjahres-Vertrag bis 2013 bei 1899 Hoffenheim. Das gab der Fußball-Bundesligist am Abend bekannt. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Hoffenheim. Meine ersten Eindrücke sind absolut positiv“, sagte der 24-Jährige, dessen bisheriger Verein FC Liverpool den Transfer schon am Montagabend angekündigt hatte. Der rund sieben Millionen Euro Ablösesumme teure Babel soll schon am Mittwoch im DFB-Pokal-Spiel bei Energie Cottbus eingesetzt

Neureuther auf 11. Rang - Dopfer punktet

Schladming (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther hat bei der WM-Generalprobe im Slalom den elften Platz belegt. Beim Nachtslalom in Schladming ging der Sieg am Dienstagabend vor 45 000 Zuschauern an Jean-Baptiste Grange. Der Franzose gewann vor den Schweden Andre Myhrer und Mattias Hargin. Der Garmischer Fritz Dopfer holte sich auf dem 16. Rang erstmals in diesem Jahr Weltcup-Punkte. In der Gesamtwertung baute der Kroate Ivica Kostelic als Fünfter seine Führung weiter aus. Der Torlauf war der letzte im Weltcup vor den Titelkämpfen, die am 8. Februar beginnen. Der Slalom steht dort zum Abschluss am 20. Februar an.

Spanische Medien: Ein Jahr Sperre für Contador

Madrid/Berlin (dpa) - Radprofi Alberto Contador soll am Donnerstag sein Urteil wegen angeblichen Clenbuterol-Dopings erhalten. Das meldeten spanische Medien am Dienstag und spekulierten zudem auf eine Einjahressperre, die erst im August 2011 enden würde. Damit würde der 28-jährige Madrilene die diesjährige Tour de France verpassen. Unklar ist, ob ihm sein dritter Tour-Sieg aus dem Vorjahr aberkannt wird. Contador bestreitet Doping.

Eishockey-Siege für Köln und Hannover in DEL

Berlin (dpa) - Die Kölner Haie haben mit dem sechsten Heimsieg in Serie das Tabellenende der Deutschen Eishockey-Liga verlassen. Der Altmeister vom Rhein setzte sich am Dienstagabend im Kellerduell gegen die Hamburg Freezers mit 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) durch und verbesserten sich damit auf Rang elf. In der zweiten Partie des Tages bremste Titelverteidiger Hannover Scorpions mit dem 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) gegen die Straubing Tigers seine Mini-Krise nach zuletzt sechs Niederlagen in acht Spielen.