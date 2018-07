dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Rückschlag für deutsche Handballer gegen Ungarn

Jönköping (dpa) - Die deutschen Handballer haben bei der WM in Schweden im Kampf um die Olympia-Qualifikation einen bitteren Rückschlag erlitten. Das Team von Bundestrainer Heiner Brand verlor am Montag in Jönköping sein zweites Hauptrunden-Spiel gegen Ungarn nach enttäuschender Leistung mit 25:27. Am Dienstag gegen Norwegen müssen die Deutschen unbedingt gewinnen, damit sie noch um WM-Platz sieben spielen können und so die Chance zum Erreichen des Qualifikations-Turniers für Olympia 2012 haben.

Bochumer Siegesserie hält: 2:0 gegen Aue

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der Erstliga-Absteiger gewann am Montag zum Abschluss des 19. Spieltages mit 2:0 gegen Erzgebirge Aue. Die eingewechselten Chong Tese und Giovanni Federico machten mit einem Doppelschlag in der Schlussphase den sechsten Erfolg der Bochumer hintereinander perfekt. Der VfL kletterte in der Tabelle auf den sechsten Platz, Aue musste hingegen einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg hinnehmen.

Asiens Verbandschef fordert Blatter zu Rückzug auf

Doha (dpa) - Asiens Verbandschef Mohamed Bin Hammam hat FIFA- Präsident Joseph Blatter indirekt zum Rückzug aufgefordert. „Ich glaube, ein Wechsel ist dringend nötig“, sagte der Fußball-Funktionär aus Katar am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Der 61-Jährige ließ aber offen, ob er beim Kongress des Weltverbandes FIFA am 31. Mai/1. Juni gegen Amtsinhaber Blatter antreten werde. Er sprach sich dafür aus, die Amtszeit eines Präsidenten - nicht bei der FIFA - auf acht oder zwölf Jahre zu begrenzen. Blatter hatte angekündigt, sich zum dritten Mal zur Wiederwahl zu stellen. Der Schweizer steht seit 1998 an der FIFA-Spitze.

Ba bestätigt West Ham-Ausleihe auf Internetseite

Zuzenhausen (dpa) - Demba Ba hat seinen Wechsel vom Fußball- Bundesligisten 1899 Hoffenheim zum Premier-League-Verein West Ham United bestätigt. Der Angreifer habe am Montagmorgen einen Vertrag beim englischen Tabellenletzten unterschrieben und werde bis zum Saisonende ausgeliehen, hieß es in einer Mitteilung auf seiner Homepage.

Deutsches Eistanz-Duo Zweite bei EM-Qualifikation

Bern (dpa) - Die zweimaligen deutschen Meister Nelli Zhiganshina und Alexander Gazsi sind souverän durch die Qualifikation bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Bern getanzt. „Das war genial und optimal“, sagte Bundestrainer Martin Skotnicky am Montag über die flüssige Kür zum Liebestraum von Franz Liszt. Mit 79,27 Punkten wurde die russisch-deutsche Verbindung trotz einiger Wackler Zweite in der Vorausscheidung und möchte nun an die Top Ten heranlaufen.