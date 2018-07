dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Nadal in Melbourne weiter ohne Satzverlust

Melbourne (dpa) - Rafael Nadal hat bei den Australian Open mühelos das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Erste aus Spanien bezwang am Montagabend in Melbourne den Kroaten Marin Cilic mit 6:2, 6:4, 6:3 und trifft nun in der Runde der besten Acht auf seinen Landsmann David Ferrer. Der an Nummer sieben gesetzte Iberer hatte sich zuvor in vier Sätzen mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 gegen den kanadischen Qualifikanten Milos Raonic durchgesetzt. Der Weltranglistenvierte Robin Söderling schied gegen den ungesetzten Ukrainer Alexander Dolgopolow mit 6:1, 3:6, 1:6, 6:4, 2:6 aus.

Schalke verpflichtet Brasilianer Avelar

Gelsenkirchen (dpa) - Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat den Brasilianer Danilo Fernando Avelar verpflichtet. Wie der Revierclub am Montag mitteilte, wird der 21 Jahre alte Linksverteidiger bis zum Saisonende vom ukrainischem Erstligisten Karpati Lwiw ausgeliehen.

KSC-Spieler Engelhardt an Tuberkulose erkrankt

Karlsruhe (dpa) - Fußballprofi Marco Engelhardt ist an Tuberkulose erkrankt und fällt beim Karlsruher SC mindestens zwei Monate aus. Das teilte der abstiegsbedrohte Zweitligist am Montag mit. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler habe sich einen bakteriellen Lungeninfekt zugezogen und werde in den kommenden Wochen mit Antibiotika behandelt. Eine relevante Ansteckungsgefahr bestehe nicht.

Gladbacher de Camargo fällt drei Wochen aus

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss voraussichtlich zwei bis drei Wochen auf Igor de Camargo verzichten. Wie der Club am Montag mitteilte, hat sich der Offensivspieler in der Partie gegen Bayer Leverkusen am Sonntag eine Bänder- und Kapseldehnung im linken Sprunggelenk zugezogen. Er fiel schon zu Beginn der Spielzeit wegen einer Sprunggelenkverletzung für mehr als drei Monate aus.

Green Bay und Pittsburgh erreichen Superbowl

Pittsburgh/Boston (dpa) - Das Endspiel in der National Football- League NFL ist komplett: Am 6. Februar treffen im Superbowl in Dallas die Pittsburgh Steelers und die Green Bay Packers aufeinander. Pittsburgh setzte sich am Sonntagabend (Ortszeit) gegen die New York Jets mit 24:19 durch und hat somit die Chance, zum dritten Mal seit 2006 den Superbowl zu gewinnen. Finalgegner Green Bay setzte sich bei Erzrivale Chicago Bears mit 21:14 durch und steht erstmals seit 1998 wieder im Endspiel um Amerikas begehrteste Sport-Trophäe.

Israeli Katzurin neuer Cheftrainer von Alba Berlin

Berlin (dpa) - Der Israeli Muli Katzurin wird Nachfolger des beurlaubten Trainers Luka Pavicevic beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin. Der 56-Jährige kündigte für das Engagement bei Alba seinen Job als Sportdirektor des israelischen Basketball-Verbandes. Er erhielt bei den Berlinern einen Vertrag bis zum Saisonende, teilte Alba am Montag mit.

Ärzte bei Grugger „vorsichtig optimistisch“

Innsbruck (dpa) - Bei dem im Abfahrtstraining in Kitzbühel schwer gestürzten österreichischen Skirennfahrer Hans Grugger sind die Ärzte weiterhin „vorsichtig optimistisch“. Wie der Österreichische Skiverband mitteilte, ist auch die Nacht zum Montag ruhig verlaufen, „sein Zustand ist nach wie vor absolut stabil“. Auch mit den Ergebnissen der am Montagvormittag durchgeführten Computertomographie-Untersuchung des Kopfes sind die Ärzte laut Mitteilung zufrieden. Grugger bleibt im künstlichen Tiefschlaf.

Cejka auf Rang 13 - Golfprofi Vegas gewinnt

La Quinta/Kalifornien (dpa) - Der deutsche Golfprofi Alexander Cejka hat bei der Bob Hope Classic in Kalifornien den 13. Rang mit acht Konkurrenten geteilt. Der 40-Jährige lag sechs Schläge hinter dem Überraschungssieger Jhonattan Vegas aus Venezuela. Dafür erhielt Cejka 80 555 Dollar Preisgeld aus der Gesamtdotierung von 5,5 Millionen Dollar bei dem Turnier der US-PGA-Tour.