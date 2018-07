dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Hannover jetzt Tabellen-Dritter: 1:0 bei Lautern

Berlin (dpa) - Hannover 96 hat sich in der Fußball-Bundesliga auf den dritten Platz hinter Spitzenreiter FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund geschoben. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag 1:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern. Der mit zwei Siegen gestartete Aufsteiger ist nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen jetzt nur noch Tabellen-Elfter. Mohammed Abdellaoue sorgte in der 33. Minute für das Siegtor von Hannover. Im zweiten Sonntags-Spiel gewann der VfL Wolfsburg zuvor mit 2:1 (1:1) gegen den SC Freiburg auch sein drittes Spiel während der englischen Woche. Wolfsburg verbesserte sich auf Platz sechs vor den punktgleichen Freiburgern.

Verletzter HSV-Fan im Krankenhaus - Zustand kritisch

Bremen (dpa) - Das Bundesliga-Nordduell zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV ist von einem schweren Unfall überschattet worden. Nach Spielschluss waren am Samstagabend auf den Treppen im Gästeblock des Weserstadions mehrere Fußball-Anhänger gestürzt. Zwei HSV-Fans wurden dabei schwer verletzt. Ein 43 Jahre alter Mann aus Hamburg konnte das Krankenhaus am Sonntag wieder verlassen. Ein 44-Jähriger aus Neumünster wird weiterhin in der Klinik behandelt. „Sein Zustand ist kritisch“, berichtete am Sonntagabend Bremens Polizeipräsident Holger Münch.

Gewichtheben: Olympiasieger Steiner holt WM-Silber

Antalya (dpa) - Olympiasieger Matthias Steiner ist Vizeweltmeister. Der 28 Jahre alte Superschwergewichtler bewältigte am Sonntag bei den Welttitelkämpfen in Antalya 440 (Reißen 194/Stoßen 246) Kilogramm. Nur an Behdad Salimikordasiabi aus dem Iran (453 kg) kam der für den Chemnitzer AC startende und in Heidelberg lebende Athlet nicht vorbei. In den 33 Monaten, in denen der gebürtige Österreicher für Deutschland startet, hat er bereits vier internationale Medaillen gewonnen. In diesem Jahr wurde er bereits EM-Dritter. Almir Velagic aus Speyer gab den Wettkampf auf.

HSV nimmt Auswärtshürde in Montpellier: 30:26

Montpellier (dpa) - Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat die erste Auswärtshürde in der Champions League gemeistert. Die Norddeutschen gewannen am Sonntag dank einer starken zweiten Halbzeit 30:26 (12:15) beim französischen Titelträger Montpellier HB. „Wir sind der Meinung, dass wir ins Final Four gehören“, sagte HSV-Coach Martin Schwalb. „Das ist unser großes Ziel, in Köln dabei zu sein und dann den Titel zu gewinnen.“

DEL: Nürnberg bleibt vorn - Krefeld neuer Zweiter

Berlin (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga verteidigt. Die Franken setzten sich am Sonntagabend mit 3:2 gegen die Augsburger Panther durch. Nach einem 0:2-Rückstand wendeten die Nürnberger vor heimischer Kulisse noch das Blatt. Im zweiten Topspiel am Abend bezwangen die Krefeld Pinguins die Adler Mannheim auswärts mit 2:1. Die Krefelder kletterten damit auf Rang zwei mit einem Punkt weniger als Nürnberg.

Flop zum WM-Auftakt: Keine deutsche Medaille

Lexington (dpa) - Die Weltreiterspiele in Lexington/Kentucky haben für die deutschen Starter mit einer Enttäuschung begonnen. Die Westernreiter kamen im Reining nur auf Platz sechs. Die Reiter des amtierenden Europameisters hatte mit einer Medaille gerechnet. Beim Auftakt der Weltmeisterschaften in acht Pferdesport-Disziplinen setzten sich am Sonntag erwartungsgemäß die USA durch. Die Gastgeber siegten souverän vor Belgien und Italien.

Hengst Scalo gewinnt Europa-Preis in Köln

Köln (dpa) - Eindrucksvoll hat der dreijährige Hengst Scalo am Sonntag auf der Galopprennbahn in Köln den mit 155 000 Euro dotierten Preis von Europa gewonnen. Mit dem französischen Starjockey Olivier Peslier im Sattel war der Sohn von Deutschlands einstigem Top- Galopper Lando nach 2400 Metern eine Klasse für sich und verwies Night Magic mit Karoly Kerekes auf Rang zwei.