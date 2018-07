dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Vettel Zweiter in Singapur - Alonso siegt

Singapur (dpa) - Sebastian Vettel hat beim Formel-1-Nachtrennen in Singapur den zweiten Platz belegt. Der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim musste sich am Sonntag nur dem zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso geschlagen geben. WM-Spitzenreiter Mark Webber kam in dem turbulenten Rennen mit zwei Safety-Car-Phasen im zweiten Red Bull auf Rang drei und verteidigte damit die Führung in der Gesamtwertung. Titelverteidiger Jenson Button wurde Vierter, dessen McLaren- Teamkollege Lewis Hamilton schied aus. Im Gesamt-Klassement verbesserte sich Vettel auf Platz vier mit nunmehr 21 Punkten weniger als Webber. Singapur-Sieger Alonso ist Zweiter vor Hamilton.

Union stoppt Duisburg - Augsburgs Derbypleite

München (dpa) - Der MSV Duisburg hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kassierten die „Zebras“ mit dem 0:2 am Sonntag beim erstmals siegreichen 1. FC Union Berlin die zweite Saisonniederlage und fielen auf den sechsten Tabellenrang zurück. Der FC Augsburg ist nach der 1:2-Derbypleite gegen 1860 München bereits seit drei Spielen sieglos. Rot-Weiß Oberhausen teilt sich nach dem 1:0 gegen Aufsteiger VfL Osnabrück mit der SpVgg Greuther Fürth den dritten Tabellenplatz.

Tennisprofi Zverev verpasst ersten Turniersieg

Metz (dpa) - Tennisprofi Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier in Metz seinen ersten Titelgewinn im Einzel verpasst. Der Hamburger unterlag am Sonntag dem französischen Lokalmatador Gilles Simon 3:6, 2:6. Für den 23-jährigen Deutschen war es die erste Endspielteilnahme als Solist, im Doppel hat der Weltranglisten-155. bereits zwei Turniersiege gefeiert. Gegen Simon, in der Weltrangliste auf Rang 41 geführt, war es im dritten Aufeinandertreffen die erste Niederlage für Zverev.

Zwei Schwerverletzte nach Gedränge beim Nordderby

Bremen (dpa) - Ein Zwischenfall mit zwei Schwerverletzten hat das Nordduell zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV überschattet. Nach Spielschluss am Samstag war es auf dem Treppenabgang im Gästeblock des Weserstadions zu mehreren Stürzen gekommen. Ein HSV-Fan musste reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Neben zwei Schwerverletzten, die sich auch am Sonntag noch in der Klinik befanden, wurden fünf weitere Fußballfans sowie 17 Polizisten verletzt. Sie erlitten leichte Gehirnerschütterungen, Prellungen und Schürfwunden.

Bayern wochenlang ohne Contento

München (dpa) - Bayern München muss in den kommenden Wochen ohne Abwehrspieler Diego Contento auskommen. Der 20 Jahre alte Links- Verteidiger ist am Sonntag an der linken Leiste operiert worden, wie Trainer Louis van Gaal berichtete. Contento werde dem deutschen Fußball-Meister vier bis sechs Wochen fehlen, sagte van Gaal.

Bittere Diagnose: WM-Aus für Nguyen

Schaffhausen (dpa) - Der deutsche Mehrkampf-Meister Marcel Nguyen fällt für die Turn-WM in Rotterdam aus. Die ärztliche Diagnose im Krankenhaus von Schaffhausen bestätigte in der Nacht den Verdacht auf Wadenbeinbruch beim Unterhachinger. Nguyen hatte sich am Samstag beim Dreiländerkampf gegen Rumänien und die Schweiz beim Dreifach- Tsukahara am Boden die schwere Verletzung zugezogen, die ihn nun zu einer mehrmonatigen Pause zwingt. Ob eine Operation notwendig wird, müssen nun weitere Untersuchungen in Stuttgart zeigen.

Makau und Kebede gewinnen 37. Berlin-Marathon

Berlin (dpa) - Patrick Makau aus Kenia hat den 37. Berlin-Marathon gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich am Sonntag auf den regennassen Straßen der Hauptstadt in beachtlichen 2:05:08 Stunden durch. Als Zweiter kam sein Landsmann Geoffrey Mutai (2:05:10) nach 42,195 Kilometern nur knapp geschlagen ins Ziel. Dritter wurde der Äthiopier Bazu Worku (2:05:25). Der zwei Jahre alte Weltrekord von Haile Gebrselassie (2:03:59) war nicht in Gefahr. Schnellste Frau war die Äthiopierin Aberu Kebede in 2:23:58 Stunden; Sabrina Mockenhaupt blieb als Vierte in 2:26:21 Stunden eine Sekunde unter ihrer persönlichen Bestzeit.

Kenianer Komon läuft Weltrekord über 10 Kilometer

Utrecht (dpa) - Der Kenianer Leonard Komon hat einen Weltrekord im 10-Kilometer-Straßenlauf aufgestellt. Der 22-Jährige benötigte am Sonntag in Utrecht in 26:44 Minuten als erster Leichtathlet überhaupt weniger als 27 Minuten für diese Strecke. Die bisherige Bestzeit (27:01) hatte Komons Landsmann Micah Kipkemboi Kogo am 29. März 2009 aufgestellt. Die 10 Kilometer auf der Straße sind keine olympische Disziplin, werden aber in der offiziellen Weltrekord-Statistik des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF geführt.

Basketballer Hamann bricht sich den Mittelfuß

München (dpa) - Basketball-Nationalspieler Steffen Hamann hat sich bei seinem Punktspieldebüt für den Zweitligisten FC Bayern München den Mittelfuß gebrochen. Der 29-Jährige hatte beim 97:69-Auftaktsieg der ambitionierten Münchner gegen den USC Heidelberg am Samstagabend in der 32. Minute einen Schlag auf den rechten Fuß bekommen und wird nach den Ergebnissen der Untersuchungen im Klinikum rechts der Isar bis Ende November ausfallen.