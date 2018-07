dpa-Nachrichtenüberblick Sport

24:0-Test der DFB-Elf: Klose und Gomez beste Schützen

Eppan (dpa) - Mit jeweils fünf Treffern haben sich die Münchener Problemstürmer Miroslav Klose und Mario Gomez bei einem 24:0-Sieg in einem Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen eine Junioren-Auswahl neue Motivation geholt. Die beiden Angreifer vom FC Bayern waren in dem geheimen Übungsspiel gegen eine U20-Auswahl von vier Vereinen aus Eppan die erfolgreichsten Schützen. Nur einen Tag nach ihrer Ankunft im Trainingscamp der DFB-Auswahl hatte Bundestrainer Joachim Löw sowohl Klose als auch Gomez in dem Trainingsspiel über zweimal 30 Minuten je eine Halbzeit eingesetzt.

Real entlässt Pellegrini: Mourinho Nachfolger =

Madrid (dpa) - Real Madrid hat seinen Trainer Manuel Pellegrini entlassen. Der Vorstand des spanischen Fußballrekordmeisters beschloss am Mittwoch auf einer Sondersitzung außerdem die Verpflichtung des Portugiesen José Mourinho. Vorher müsse der Coach aber noch seinen Vertrag mit Inter Mailand auflösen, sagte Real-Präsident Florentino Pérez auf einer Pressekonferenz.

Auch Tennisprofi Beck in Paris ausgeschieden

Paris (dpa) - Auch Davis-Cup-Spieler Andreas Beck ist bei den French Open in der zweiten Runde gescheitert. Der Stuttgarter unterlag am Mittwoch in Paris dem Schweizer Stanislas Wawrinka 1:6, 4:6, 4:6. Qualifikant Julian Reister aus Reinbek hat bisher als einziger Deutscher die Runde der besten 32 erreicht. Am Donnerstag haben bei dem mit 16,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turnier noch Julia Görges aus Bad Oldesloe und der Augsburger Philipp Kohlschreiber die Chance auf den Einzug in die dritte Runde.

Petkovic vergibt Matchbälle und verliert

Paris (dpa) - Andrea Petkovic hat bei den French Open denkbar knapp eine Überraschung verpasst: Die Nummer eins des deutschen Damentennis vergab am Mittwoch in ihrem Zweitrundenspiel gegen Titelverteidigerin Swetlana Kusnezowa im zweiten Satz vier Matchbälle. Am Ende unterlag die Darmstädterin der Weltranglisten- Sechsten aus Russland noch mit 6:4, 5:7, 4:6. Die 22-jährige Petkovic, die Nummer 41 der Tenniswelt, verpasste damit ihre erste Drittrundenteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier. Kusnezowa trifft nun auf ihre an Nummer 30 gesetzte Landsfrau Maria Kirilenko.

Handball-Frauen nach Kantersieg Gruppenerster

Novo Mesto/Slowenien (dpa) - Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Deutschlands Handball-Frauen haben in der EM-Qualifikation ihre weiße Weste behalten und sich vorzeitig den Gruppensieg gesichert. Im vorletzten Qualifikationsspiel feierte der WM-Siebte am Mittwoch in Novo Mesto gegen Gastgeber Slowenien einen 35:24 (19:11)-Kantersieg. Beste deutsche Torschützin vor rund 1200 Zuschauern in der Halle Leon Stukelj war Kreisläuferin Anja Althaus vom Champions League-Sieger Viborg HK mit neun Treffern.

Niederlande gewinnt Test gegen Mexiko 2:1

Freiburg (dpa) - Die Niederlande sind 16 Tage vor Turnierbeginn bereits in WM-Form. Auch ohne Superstar Arjen Robben vom FC Bayern München gewann das Team von Bondscoach Bert van Marwijk am Mittwochabend in Freiburg ein Testspiel gegen Mexiko mit 2:1 (2:0) und zeigte dabei eine Halbzeit lang, dass mit der „Elftal“ bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika zu rechnen sein wird. Robin van Persie vom FC Arsenal (17. Minute, 41.) erzielte beide Tore für den Europameister von 1988, Javier Hernandez traf für Mexiko (74.).

Hitzfeld muss bei WM auf Streller verzichten

Hamburg (dpa) - Der Schweizer Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld muss bei der Fußball-WM in Südafrika auf den Ex-Bundesligaprofi Marco Streller verzichten. Der 28-Jährige Angreifer vom FC Basel erlitt am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und verließ das WM-Quartier der Eidgenossen in Crans Montana. Wen Hitzfeld für den 32-maligen Nationalspieler und früheren Profi des VfB Stuttgart nachnominiert, stand zunächst nicht fest. Als einer der Favoriten gilt Albert Bunjaku vom 1. FC Nürnberg. Am Trainingslager der Schweizer Nationalmannschaft nehmen nach dem Aus für Streller noch sechs aktuelle und genauso viele ehemalige Bundesliga-Spieler teil.

Australiens Nationalteam in Südafrika eingetroffen

Johannesburg (dpa) - Die australische Nationalmannschaft ist am Mittwoch als erstes WM-Team in Südafrika eingetroffen. Zweieinhalb Wochen vor ihrem Auftaktspiel gegen Deutschland landeten die Männer aus „Down Under“ in Johannesburg - als erstes von 32 Teilnehmer- Ländern. Dort bestreiten die 28 mitgereisten „Socceroos“ noch zwei Testspiele gegen Dänemark (1. Juni) und die USA (5. Juni). Bis zum 1. Juni muss Trainer Pim Verbeek seinen Kader auf 23 Akteure reduzieren.

Brasiliens „Seleção“ auf dem Weg nach Südafrika

Brasília (dpa) - Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem Weg nach Südafrika. Das Team von Nationaltrainer Carlos Dunga wurde am Mittwoch von Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva in Brasília mit den Worten „Viel Glück“ verabschiedet und machte sich danach auf den Weg zum Flughafen. Der fünffache Weltmeister gilt als einer der Favoriten der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde und wird an diesem Donnerstag in seinem Mannschaftsquartier in Johannesburg erwartet. Nach dem deutschen WM-Vorrunden-Gegner Australien ist Brasilien, die zweite Mannschaft, die in Südafrika eintrifft. Die DFB-Elf wird am 6. Juni aufbrechen und am 7. Juni am Kap landen.

Tischtennis-Traumfinale China - Deutschland möglich

Moskau (dpa) - Bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Moskau ist ein Herren-Traumfinale zwischen China und Deutschland möglich. Das deutsche Europameister-Team, das sich am Mittwoch mit Siegen gegen Japan (3:2) und gegen Ungarn (3:1) als ungeschlagener Gruppensieger für das Viertelfinale qualifiziert hatte, trifft in der K.o.-Runde am Freitag auf den Gewinner der Partie Tschechien gegen Russland. Im Falle eines Sieges würden Timo Boll und Co. im Halbfinale vermutlich auf Südkorea treffen. Das ergab die Auslosung am Abend, bei der China und Deutschland in unterschiedliche Hälften eingeteilt wurden.