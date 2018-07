dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Pechstein droht Karriere-Aus =

Berlin (dpa) - Der gesperrten Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein droht das Aus als Leistungssportlerin. Die Bundespolizei als Dienstherr der 38-Jährigen hat die Berlinerin aufgefordert, umgehend ihren Dienst in Vollzeit anzutreten. „Es gibt jetzt nur noch einen Weg: Ich kann bis zur Entscheidung des Schweizer Bundesgerichts unbezahlten Urlaub nehmen. Aber sollte mein Revisions- Antrag abgelehnt werden, muss ich den Dienst bei meinem Arbeitgeber antreten. Meine Finanzlage ist momentan nicht rosig“, bestätigte Pechstein am Mittwoch einen Bericht der „Sport-Bild“. Den Entscheid über ihren Antrag hatte das Bundesgericht für Juli angekündigt.

FIFA: Wieder Karten für WM-Halbfinale im Verkauf =

Johannesburg (dpa) - Überraschend sind auch für die Halbfinalspiele der Fußball-WM in Südafrika wieder Karten erhältlich. Unter den 164 000 Tickets, die von Freitag an verkauft werden sollen, befinden sich nach Angaben der FIFA vom Mittwoch in Johannesburg auch 2000 Karten für die Semifinalspiele in Kapstadt (6. Juli) und Durban (7. Juli).

Müller bei Radtour verletzt - Doping-Tester da =

Eppan (dpa) - Die Unglücks-Serie bei der deutschen Fußball- Nationalmannschaft setzt sich fort. Neuankömmling Thomas Müller vom FC Bayern München ist am Mittwoch in Südtirol bei einer Radtour und hat sich an beiden Knien und im Gesicht verletzt. Nach DFB-Angaben mussteeine Platzwunde am Kinn des 20-Jährigen genäht werden. Seine WM-Teilnahme sei aber nicht gefährdet. Nach dem Vormittagstraining mussten gleich 14 Spieler aus dem 25-köpfigen deutschen Aufgebot zur Dopingkontrolle. Die Tester der Nationalen Antidoping-Agentur (NADA) waren zu einer unangemeldeten Kontrolle im DFB-Quartier erschienen.

Asamoah-Wechsel zum FC St. Pauli wird konkret =

Gelsenkirchen (dpa) - Der Wechsel des ehemaligen Fußball- Nationalspielers Gerald Asamoah vom Bundesligisten FC Schalke 04 zu Erstliga-Aufsteiger FC St. Pauli wird konkret. „Wir haben miteinander gesprochen, das hört sich für mich interessant an. Es ist aber noch nichts unterschrieben“, sagte Asamoah am Mittwoch dem „RevierSport“. Für einen Wechsel würde der Angreifer sogar Gehaltskürzungen in Kauf nehmen. „Dafür verzichte ich auch auf Geld“, verriet Asamoah dem „Hamburger Abendblatt“ (Mittwoch).

Englands Barry: Für WM-Start wird es eng =

Irdning/Berlin (dpa) - Für Englands verletzten Mittelfeldspieler Gareth Barry wird es im Kampf um die WM-Teilnahme ganz eng. Wegen seiner Knöchelverletzung werde der 29-Jährige zumindest das Auftaktspiel der „Three Lions“ am 12. Juni gegen die USA verpassen, berichteten englische Zeitungen am Mittwoch. Fußball-Nationaltrainer Fabio Capello wolle Barry dennoch bis zum Ablauf der Meldefrist am kommenden Dienstag die Chance geben, doch noch wieder in Form zu kommen, hieß es.

Boll-Team nach Tischtennis-Krimi im WM-Viertelfinale =

Moskau (dpa) - Tischtennis-Europameister Deutschland hat bei der Mannschaft-WM in Moskau vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Das Team um den Weltranglisten-Dritten Timo Boll gewann am Mittwoch in Moskau nach mehr als dreieinhalb Stunden das hartumkämpfte Spitzenspiel der Gruppe C mit 3:2 gegen Japan. Damit stand die deutsche Auswahl schon vor der letzten Partie gegen Ungarn am Nachmittag als Gruppensieger fest. Der Gegner im Viertelfinale wird an diesem Donnerstag ermittelt, die Runde der besten Acht steht am Freitag auf dem WM-Programm.

Van Gaal erwartet schwierigeres Jahr beim FC Bayern =

München (dpa) - Nach dem Double-Gewinn sieht Trainer Louis van Gaal den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München vor einer schwierigen neuen Saison. „Die Erwartungen sind nun so groß, dass es schwer wird, ihnen zu entsprechen“, erklärte der Meistercoach in der „Bild“-Zeitung (Mittwochausgabe). „Ich weiß schon jetzt, dass mein zweites Bayern-Jahr noch schwieriger wird als mein erstes“, sagte der Niederländer vor seinem Abflug in den Sommerurlaub an der Algarve.