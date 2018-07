dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Formel 1 kehrt in die USA zurück

Hamburg (dpa) - Die Formel 1 wird von 2012 an in die USA zurückkehren. Den Zuschlag bekam die texanische Hauptstadt Austin, wo bis 2021 jährlich der US-Grand-Prix stattfinden soll. Genaue Details über das Projekt sind noch nicht bekannt, allerdings soll die Rennstrecke speziell errichtet werden. „Das ist das erste Mal, dass hier eine Anlage von Grund auf speziell für die Formel 1 gebaut wird“, erklärte Formel-1-Chef Bernie Ecclestone. Zuletzt war die Königsklasse 2007 in Indianapolis in den USA gefahren.

Griechenland und Nordkorea spielen im WM-Test 2:2

Hamburg (dpa) - Der frühere Europameister Griechenland ist am Dienstagabend im WM-Test gegen Nordkorea nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen. Im Duell der beiden WM-Teilnehmer im österreichischen Altach gingen die Griechen zwar zweimal durch Kostas Katsouranis (2.) und Angelos Charisteas (48.) in Führung. Japan-Legionär Jong Tae-Se, gelang aber zweimal (24., 52.) der Ausgleich. Zudem trennten sich die beiden WM-Teilnehmer Kamerun und Nigeria in zwei weiteren Test- Partien in Österreich jeweils unentschieden von Saudi-Arabien und Georgien. Beide Spiele endeten torlos mit 0:0.

Rensing und Görlitz verlassen FC Bayern

München (dpa) - Torhüter Michael Rensing und Abwehrspieler Andreas Görlitz verlassen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Dies teilte der Bundesliga-Club am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Die Verträge beider Spieler laufen zum 30. Juni aus. Bei welchem Verein der 26-jährige Rensing und der 28-jährige Görlitz künftig spielen werden, sei noch nicht bekannt, hieß es.

Becker als neunter Deutscher ausgeschieden

Paris (dpa) - Als neunter von siebzehn gestarteten deutschen Tennisprofis ist Benjamin Becker bei den French Open bereits in Runde eins ausgeschieden. Der Weltranglisten-53. aus Mettlach verlor am Dienstag in Paris gegen den Usbeken Denis Istomin mit 5:7, 5:7, 3:6. Hartplatzspezialist Becker nahm nach 2007 und 2008 zum dritten Mal an dem wichtigsten Sandplatzturnier der Welt teil und konnte bisher noch kein Match am Bois de Boulogne gewinnen.

Arroyo beim Giro weiter vorn - Garzelli siegt

St. Vigil/Italien (dpa) - Radprofi David Arroyo hat das Rosa Trikot des Spitzenreiters beim Giro d'Italia verteidigte. Dem Spanier genügte am Dienstag ein 15. Platz beim 12,9 Kilometer langen Bergzeitfahren zum Kronplatz, um die Führung im Gesamtklassement zu behaupten. Den Tagessieg sicherte sich souverän der Italiener Stefano Garzelli vor dem Australier Cadel Evans.

Peniel Mlapa wechselt zu 1899 Hoffenheim

Hamburg (dpa) - Fußball-Profi Peniel Mlapa wird in der kommenden Saison für 1899 Hoffenheim spielen. Der 19 Jahre alte Stürmer unterschrieb beim Bundesligisten einen Vertrag bis 30. Juni 2013. Das teilte der TSV 1860 München am Dienstag mit, bei dem Mlapa bisher unter Vertrag stand. „Peniel hat in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und so das Interesse vieler Bundesligaklubs aus dem In- und Ausland auf sich gezogen“, erklärte Löwen-Sportdirektor Miki Stevic.

St. Pauli holt Fin Bartels von Hansa Rostock

Hamburg (dpa) - Aufsteiger FC St. Pauli hat seinen ersten Zugang mit Bundesliga-Erfahrung verpflichtet. Angreifer Fin Bartels wechselt zur kommenden Saison von Hansa Rostock zum Hamburger Stadtteilclub, teilte der Fußball-Erstligist am Dienstag auf seiner Homepage mit. Der 23-Jährige kommt ablösefrei und erhält bei St. Pauli einen Zweijahresvertrag. In 19 Erst- und 58 Zweitliga-Partien erzielte Bartels 14 Tore für Rostock.