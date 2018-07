dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Ausmaß des Wettskandals in Spanien unklar

Madrid (dpa) - Zwei Tage nach der Aufdeckung eines Skandals um illegale Fußballwetten und manipulierte Spiele in Spanien herrschte weiterhin Unklarheit über das wahre Ausmaß der Affäre. Nach einem Bericht des Sportblatts „Marca“ soll gegen bis zu 300 Fußballer ermittelt werden. „Der Wettskandal nimmt die Ausmaße eines Tsunamis an“, titelte das Blatt am Donnerstag. Es nannte für diese Information jedoch keine Quellen und gab auch nicht an, welche Spiele manipuliert worden sein könnten.

Chelseas Pokal-Aus - Ballack verschießt Elfmeter

London (dpa) - Dämpfer für Michael Ballack und seinen FC Chelsea: Trotz großen Kampfes in Unterzahl und dem 3:3-Ausgleich in letzter Sekunde der Verlängerung schieden die „Blues“ im Viertelfinale des englischen Ligapokals gegen Blackburn Rovers mit 6:7 nach Elfmeterschießen aus. Zudem patzte der DFB-Kapitän beim „Shootout“. „Wir sind enttäuscht, aber das kann passieren“, sagte Chelsea-Trainer Carlo Ancelotti nach dem Pokalfight am späten Mittwochabend und nahm einen Teil der Verantwortung auf sich: „Ich habe Risiko gespielt, als ich zur Halbzeit dreimal ausgewechselt habe. Aber ich wollte, dass die jungen Spieler mehr Erfahrung sammeln.“

WADA verabschiedet Leitlinien für Blutpass

Stockholm (dpa) - Eine Woche nach der Bestätigung der Sperre für Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) die Leitlinien für den Athleten-Blutpass verabschiedet. Mit den vom WADA-Exekutivkomitee am Mittwochabend in Stockholm ratifizierten Guidelines wird das Verfahren für einen indirekten Nachweis eines Dopingvergehens festlegt. „Es hat lange gedauert. Ohne Zweifel ist es ein großer Schritt nach vorn für die Welt des Sports“, erklärte WADA-Präsident John Fahey. Die Weltagentur arbeitete seit 2002 an der Einführung des Blutpasses.

Dallas und Nowitzki deklassieren New Jersey

New Jersey/Boston (dpa) - Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks sind in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zu einem souveränen Auswärtssieg gekommen und haben zugleich für einen historischen Höhepunkt gesorgt. Die Texaner gewannen am Mittwochabend (Ortszeit) bei den New Jersey Nets mit 117:101. Für die Gastgeber war es die 18. Niederlage im 18. Saisonspiel. Damit haben die Nets einen neuen Negativ-Startrekord in der NBA aufgestellt. Bislang waren die Miami Heat in der Saison 1988/89 und die Los Angeles Clippers zehn Jahre später mit 17 Niederlagen nacheinander in eine Spielzeit gestartet.

Amelie Mauresmo beendet Tennis-Karriere

Paris (dpa) - Die frühere Weltranglisten-Erste Amelie Mauresmo beendet ihre Tennis-Karriere. Die 30-jährige Französin gab ihre Entscheidung am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Paris bekannt. Mauresmo bestritt ihr letzes Profiturnier im September bei den US Open. In New York unterlag sie in Runde zwei der Dänin Aleksandra Wozniak mit 4:6, 0:6. Zuletzt belegte Mauresmo Platz 21 der Weltrangliste. Die Französin hatte im Jahr 2006 mit den Australian Open und in Wimbledon zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen.