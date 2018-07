dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Deutschland in Topf 1: Frankreich & Portugal drohen

Kapstadt (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird bei der Gruppenauslosung für die WM 2010 in Südafrika wie erwartet in Topf 1 der acht besten Teams gesetzt. Das gab das Organisationskomitee des Weltverbandes FIFA am Mittwoch in Kapstadt bekannt. Frühe Duelle mit den WM-Favoriten Brasilien, Italien und Spanien sind damit ebenso ausgeschlossen wie Vorrunden-Partien gegen Argentinien, England, Niederlande oder Gastgeber Südafrika, die ebenfalls in die Top-Lostrommel einsortiert wurden. Möglich ist ein Aufeinandertreffen mit Frankreich oder Portugal, die sich im Topf 4 der restlichen acht europäischen Teams wiederfinden. Die acht WM- Gruppen werden am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) in Kapstadt ausgelost.

Los Angeles will Fußball-WM 2018 oder 2022

Los Angeles (dpa) - Los Angeles will die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 oder 2022 ausrichten. Das City Council der einstigen Olympia- Stadt fasste am Dienstag einen entsprechenden Beschluss. Allerdings muss der Weltverband FIFA die USA zuvor erst noch als Bewerber anerkennen. Australien, England, Indonesien, Japan, Russland, die Niederlande und Belgien sowie Spanien und Portugal wollen die Titelkämpfe ebenfalls 2018 oder 2022 austragen. Katar und Südkorea wollen nur für die Endrunde 2022 kandidieren. Das FIFA- Exekutivkomitee wird im Dezember kommenden Jahres entscheiden.

Wettskandal auch im spanischen Fußball

Madrid (dpa) - Der Skandal um illegale Fußballwetten und manipulierte Spiele hat auf Spanien übergegriffen. Der spanische Fußballverband (RFEF) leitete Ermittlungen gegen mehrere Profis ein. Nach Presseberichten vom Mittwoch besteht der Verdacht, dass der Ausgang von mehreren Spielen in der zweiten, dritten und vierten Liga manipuliert wurde. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Zweitligapartie UD Las Palmas gegen Rayo Vallecano (0:0) im Juni 2008. Wenigstens sieben Spieler werden nach diesen Angaben verdächtigt, in den Skandal verwickelt zu sein.

Skispringerinnen ziehen vor das Oberste Gericht

Vancouver (dpa) - Die bereits zweimal vor Gericht gescheiterten Skispringerinnen geben im Kampf um die Aufnahme ihrer Disziplin ins Programm der Olympischen Winterspiele in Vancouver nicht auf. Die 14 Frauen wollen nun in Kanada vor das Oberste Gericht (Supreme Court) ziehen. Das kündigte der Anwalt der internationalen Gruppe, Ross Clark, am Dienstag (Ortszeit) an. Es gehe nicht mehr nur um weibliche Skispringer, sagte er.

Boll beendet 2009 als Weltranglisten-Vierter

Hannover (dpa) - Timo Boll beendet das Jahr als Vierter der Tischtennis-Weltrangliste. Der zehnmalige Europameister aus Düsseldorf liegt unverändert hinter einem chinesischen Trio, das von Weltmeister Wang Hao angeführt wird. Zweitbester Deutscher bleibt der im belgischen Charleroi spielende Dimitrij Ovtcharov (von 13 auf 14), der wie Boll am Mittwoch im Halbfinale des European Super Cup im russischen St. Petersburg stand.

Ailton unterschreibt bei Sechstligist Uerdingen

Krefeld (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ailton kickt künftig für den Sechstligisten KFC Uerdingen. Wie der Verein in der Nacht mitteilte, werde die Verpflichtung des 36-jährigen Brasilianers am Mittwoch bei einer Pressekonferenz offiziell bekanntgeben. „Kugelblitz“ Ailton bestritt bis zu Beginn des vergangenen Jahres 219 Bundesligaspiele (106 Tore) für Werder Bremen, Schalke 04, den Hamburger SV und MSV Duisburg.