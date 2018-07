dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Koblenz schockt Bielefeld - Sieg für Lautern

München (dpa) - Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze vergeben. Die Ostwestfalen verloren am Sonntag bei der TuS Koblenz nach einer 2:0-Führung durch drei späte Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten noch mit 2:3. Der 1. FC Kaiserslautern fuhr bei Rot Weiss Ahlen mit 1:0 den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein und startete wie Tabellenführer Union Berlin optimal mit sechs Punkten. Der FC Augsburg kam beim Heimdebüt im neuen Stadion nur zu einem 2:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Abgeschlossen wird der 2. Spieltag am Montagabend mit der Partie Alemannia Aachen gegen FC St. Pauli.

Freude bei Kanu-WM: Starke Einer und viermal Gold

Dartmouth (dpa) - Insgesamt vier WM-Titel und zwei Triumphe in den Kajak-Einern, aber auch Tränen der Enttäuschung. Angeführt von zwei herausragenden Kajak-Einer-Erfolgen durch Ronald Rauhe (Potsdam) über 500 Meter und Max Hoff (Köln) über 1000 Meter haben die deutschen Kanuten bei den Weltmeisterschaften in Kanada wieder einmal reichlich Medaillen eingefahren. Viermal Gold, sechsmal Silber und zweimal Bronze lautete die überzeugende Bilanz nach den Rennen über 500 und 1000 Meter, auch wenn sich die Verantwortlichen die eine oder andere goldene Plakette mehr gewünscht hätten. Weltmeister wurden neben den beiden Einern auch Tomasz Wylenzek/Erik Leue (Essen/Magdeburg) im Canadier-Zweier über 1000 Meter sowie Robert Nuck/Stefan Holtz (Karlsruhe) im Canadier-Zweier über 500 Meter.

Tomczyk bei DTM-Vierfach-Sieg von Audi vorn

Nürburg (dpa) - Angeführt von Martin Tomczyk hat Audi den im sechsten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters den zweiten Dreifachsieg in Folge gefeiert. Der 27 Jahre alte Rosenheimer setzte sich am Sonntag auf dem Nürburgring vor seinen Markenkollegen Timo Scheider aus Altach und Mattias Ekström aus Schweden durch, die mit ihren Podestplätzen im Titelkampf punkteten. Für Tomczyk war es der erste Erfolg seit zwei Jahren und sein vierter DTM-Sieg insgesamt. In der Gesamtwertung führt nun Scheider mit 35 Punkten und einem Zähler Vorsprung vor Ekström. Der zuvor führende Mercedes-Pilot Gary Paffett fiel als Achter mit nun 29 Punkten auf Rang drei zurück.

Valentino Rossi baut mit Sieg WM-Führung aus

Brünn (dpa) - Titelverteidiger Valentino Rossi hat einen großen Schritt zu seinem neunten Motorrad-WM-Titel gemacht. Am Sonntag gewann der Italiener in Brünn den Grand Prix von Tschechien in der „Königsklasse“ MotoGP. Der Yamaha-Pilot setzte sich vor dem Spanier Daniel Pedrosa auf Honda und dessen Landsmann und Markenkollegen Toni Elias durch. Es war der 160. Podestplatz in der Karriere von Rossi, womit er nun der erfolgreichste Fahrer ist. Er profitierte bei seinem Sieg vom Sturz seines Teamkollegen Jorge Lorenzo aus Spanien und dem Startverzicht des Australiers Casey Stoner. Deutsche Fahrer waren nicht am Start.

Volleyball-Frauen unterliegen Japan

Mokpo/Südkorea (dpa) - Einen Tag nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Olympiasieger Brasilien haben die deutschen Volleyballerinnen auch ihr abschließendes Spiel beim Vorrunden-Turnier zum World Grand Prix verloren. Die DVV-Auswahl unterlag am Sonntag in Mokpo/Südkorea gegen Japan mit 2:3 (25:23, 14:25, 18:25, 25:21, 10:15 ). Die deutsche Mannschaft stand aber schon vorher als Endrunden-Teilnehmer fest. Beim Finalturnier in Tokio vom kommenden Mittwoch bis Sonntag sind erneut Olympiasieger Brasilien, die Niederlande, China, Weltmeister Russland und Gastgeber Japan die Gegner.

Romören siegt - Deutsche erneut hinten

Einsiedeln (dpa) - Die deutschen Skispringer sind auch bei der vierten Station des Sommer-Grand Prix der Weltelite hinterher geflogen. Michael Neumayer (Berchtesgaden) war als 14. bei der vierten Station im schweizerischen Einsiedeln bestplatzierter der sechs deutschen Starter. Neben ihm hatte nur noch Martin Schmidt (Furtwangen/24. Platz) beim Sieg des Norwegers Björn Einar Romören vor dem Japaner Daiki Ito den Finaldurchgang erreicht. Romören kam nach Sprüngen von 110 und 105,5 Meter auf 246,1 Punkte. Neumayer sprang bei besseren Windbedingungen 113,5 und 112 Meter und lag am Ende 20,3 Zähler zurück.