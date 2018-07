dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Kaymer rückt auf acht vor - Woods vor Sieg

Chaska/USA (dpa) - Martin Kaymer darf weiter auf seine erste Top- Ten-Platzierung bei einem Major-Golfturnier hoffen. Der Profi aus Mettmann verbesserte sich vor der Schlussrunde der 91. US PGA Championships in Chaska im US-Bundesstaat Minnesota auf den geteilten achten Rang. Kaymer spielte ebenso wie Superstar Tiger Woods am Samstag (Ortszeit) eine 71er Runde. Insgesamt kommt der 24-Jährige auf 214 Schläge. Woods benötigte für seine drei Runden 208. Damit führt der Weltranglistenerste das Turnier weiter alleine an. Auf Rang zwei liegen der Südkoreaner Y. E. Yang und der Ire Padraig Harrington (210).

Femerling vor Rückkehr in Basketball-Nationalmannschaft

Braunschweig (dpa) - Der langjährige Kapitän Patrick Femerling steht vor einem Comeback in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. „Wenn man meint, dass ich dem Team helfen kann, wäre ich sofort bereit“, sagte Femerling am Samstagabend beim Testländerspiel der DBB-Auswahl gegen Serbien in Braunschweig (74:53). Bundestrainer Dirk Bauermann würde sich über eine Rückkehr des 209-fachen Nationalspielers, der nach den Olympischen Spielen in Peking 2008 seine Länderspiel-Karriere beendet hatte, freuen. „Nach der Absage von Dirk Nowitzki würde uns Patrick mit seiner Erfahrung sehr gut tun„, sagte Bauermann.

Entwicklungsstopp soll DTM ein Drittel billiger machen

Nürburg (dpa) - Mit dem Einfrieren der Boliden auf dem technischen Stand unmittelbar nach dem Rennen am Sonntag auf dem Nürburgring soll ein Engagement im Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) für die beteiligten Hersteller rund ein Drittel billiger werden. „Ich gehe davon aus, dass die Hersteller in den nächsten zwei Jahren 30 bis 35 Prozent ihrer Kosten einsparen können“, sagte der 1. Vorsitzende des DTM-Rechteinhabers ITR, Hans Werner Aufrecht, der Deutschen Presse-Agentur dpa am Rande des sechsten Saisonlaufs in der Eifel. Zudem solle der Anfang August bekanntgegebene Entwicklungsstopp einen Einstieg in die DTM für weitere Hersteller attraktiver machen.

Schweinegrippe: 96-Profis isoliert, Donavan spielt

Hannover (dpa) - Die Schweinegrippe wird beim Beckham-Club Los Angeles Galaxy offensichtlich weniger ernst genommen als bei Hannover 96. Während sich beim Bundesligisten drei Fußball-Profis aus Sicherheitsgründen vom Rest der Mannschaft fernhalten müssen, hat ausgerechnet Landon Donovan für Galaxy gespielt. Der ehemalige Bayern-München-Profi ist nach eigenen Angaben Träger des Virus und wegen des Kontaktes zu 96-Profi Steven Cherundolo auch Auslöser der Vorsichtsmaßnahmen in Hannover. Mitte der Woche war Donavan noch krank, er ließ sich jedoch am Samstag gegen Seattle einwechseln.

Kuranyi will nicht um zweite Chance betteln

Düsseldorf (dpa) - Kevin Kuranyi will weiter um seine zweite Chance bei Bundestrainer Joachim Löw kämpfen, für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft indes nicht zum Bittsteller werden. „Wer weiß: Vielleicht gelingt es mir doch noch, Meinungen zu ändern. Aber ich werde nicht darum betteln“, sagte der beim Bundesligisten FC Schalke 04 wiedererstarkte Kuranyi der „Welt am Sonntag“. Angreifer Kuranyi hatte sich im Oktober 2008 von der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) abgesetzt und war bei Löw daraufhin in Ungnade gefallen. Der Bundestrainer schloss eine Rückkehr Kuranyis wiederholt ultimativ aus.