dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Bayern-Fehlstart - Siege für HSV, Stuttgart, Leverkusen

Hamburg (dpa) - Rekordmeister FC Bayern bleibt in der Fußball- Bundesliga weiter ohne Sieg. Die Münchner kamen am Samstag in ihrem ersten Saison-Heimspiel nicht über ein 1:1 gegen Bremen hinaus. U-21- Europameister Özil erzielte das Werder-Tor, Nationalspieler Gomez gelang in der zweiten Hälfte der Ausgleich. Vor dem Gastspiel von Meister Wolfsburg am Abend in Köln gelangen Hamburg, Stuttgart und Leverkusen mehr oder weniger klare Siege gegen Dortmund, Freiburg und Hoffenheim. Über ein Unentschieden kamen auch Eintracht Frankfurt und Hannover 96 gegen die Aufsteiger Nürnberg und Mainz nicht hinaus. Am Sonntag spielen noch Gladbach gegen Hertha und Schalke gegen Bochum.

Union bleibt Spitze - Rostock besiegt „Löwen“

München (dpa) - Aufsteiger 1. FC Union Berlin bleibt Tabellenführer in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team aus der Hauptstadt gewann am Samstag das Duell der Neulinge gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0). Den ersten Saisonsieg feierte Hansa Rostock. Die Hanseaten setzten sich gegen den TSV 1860 München mit 2:1 (1:1) durch.

FC Chelsea vermeidet Fehlstart: 2:1 gegen Hull

London (dpa) - Der FC Chelsea ist zum Auftakt der englischen Fußball-Premier-League knapp einer Schlappe entgangen. Die „Blues“, bei denen der deutsche Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack zur Pause eingewechselt wurde, schlugen Hull City am Samstag durch zwei Treffer von Didier Drogba mühevoll mit 2:1 (1:1). Der DFB-Kapitän kam für den defensiveren John Obi Mikel und verlieh den Londonern mehr Sicherheit und Angriffslust.

Hoff beendet Durststrecke - Damen-Vierer geschlagen

Dartmouth/München (dpa) - Die deutschen Kanuten haben am ersten Finaltag der Weltmeisterschaften in Kanada kräftig abgeräumt und insgesamt zweimal Gold, viermal Silber und einmal Bronze geholt. Mit seinem eindrucksvollen Sieg im Kajak-Einer über 1000 Meter beendete dabei Max Hoff aus Köln eine zehn Jahre lange Durststrecke des Deutschen Kanu-Verbandes. Den zweiten Titel steuerte der Canadier- Zweier mit dem Athen-Olympiasieger Tomasz Wylenzek und dessen neuem Partner Erik Leue über dieselbe Distanz bei.

Audi-Pilot Tomczyk holt DTM-Pole am Nürburgring

Nürburg (dpa) - Audi-Pilot Martin Tomczyk startet am Sonntag (14.00/ARD) von der Pole Position in den sechsten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) auf dem Nürburgring. Im Qualifikationstraining am Samstag fuhr der 27 Jahre alte Rosenheimer die schnellste Runde und verwies den Kanadier Bruno Spengler im Mercedes auf Rang zwei. Gesamt-Spitzenreiter Gary Paffett aus Großbritannien startet in seiner Mercedes-C-Klasse nur von Rang 16.

Tino Edelmann Gesamtsieger im Sommer-Grand Prix

Einsiedeln (dpa) - Tino Edelmann aus dem thüringischen Zella- Mehlis hat am Samstag erstmals die Gesamtwertung im Sommer-Grand-Prix der nordischen Kombinierer gewonnen. Der 24 Jahre alte WM-Zweite des vergangenen Winters belegte beim vierten und letzten Wettkampf der Sommer-Serie im schweizerischen Einsiedeln mit 1,1 Sekunden Rückstand hinter Lokalmatador Ronny Heer den zweiten Platz in der Tageswertung. Dritter wurde der Italiener Alessandro Pittin. In der Gesamtwertung verwies der Thüringer mit 260 Punkten den Franzosen Jonathan Felisaz (218) und Heer (216) auf die Plätze.