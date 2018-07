dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Antje Möldner mit deutschem Rekord im WM-Finale

Berlin (dpa) - Die Laufwettbewerbe der Leichtathletik-Weltmeisterschaften haben am Samstag in Berlin für die Gastgeber mit einem Paukenschlag begonnen. Die Potsdamerin Antje Möldner verbesserte im ersten Vorlauf über 3000 Meter Hindernis in 9:21,73 Minuten ihren eigenen deutschen Rekord gleich um fast sechs Sekunden und erreichte als Zweite souverän den Endlauf am Montag. Vorlaufsiegerin wurde die russische Weltrekordlerin Gulnara Galkina in 9:17,67 Minuten.

Bolt und Gay locker im 100-m-Zwischenlauf - Keller weiter

Berlin (dpa) - Der dreimalige Olympiasieger und Weltrekordler Usain Bolt und der amerikanische Titelverteidiger Tyson Gay haben am Samstag ihre 100-Meter-Vorläufe bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin locker gewonnen. Der 22 Jahre alte Jamaikaner benötigte 10,20 Sekunden, der Amerikaner kam in 10,16 Sekunden auf die schnellste Zeit aller zwölf Vorläufe. Als einziger Deutscher erreichte der Chemnitzer Martin Keller in 10,35 Sekunden die Zwischenrunde am Samstagabend. Für Tobias Unger (Kornwestheim/10,42) und Stefan Schwab (Schwarzenbek/10,50) war die Konkurrenz bereits nach Runde 1 beendet.

Bartels und Sack für Kugelstoß-Finale qualifiziert

Berlin (dpa) - Ralf Bartels und Peter Sack haben das Kugelstoß-Finale der Leichtathletik-WM erreicht. Der Europameister aus Neubrandenburg stieß am Samstagvormittag im dritten Versuch der Qualifikation 20,41 Meter und meisterte damit die Finalnorm von 20,30 Metern. Der Leipziger Sack stieß die Kugel 20,20 Meter weit. Damit erreichte er als Neunter den Endkampf der zwölf Qualifikations-Besten. Junioren-Europameister David Storl scheiterte dagegen vorzeitig. Der 19 Jahre alte Chemnitzer schaffte nur eine Weite von 19,19 Metern.

Sergej Litvinov auf Anhieb ins Hammerwurf-Finale

Berlin (dpa) - Sergej Litvinov hat sich gleich mit seinem ersten Versuch in der Hammerwurf-Qualifikation bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften für das Finale am Montag durchgesetzt. Der Frankfurter schleuderte das Gerät im Berliner Olympiastadion auf die Weite von 77,68 Meter und übertraf damit die für den Endkampf geforderte Qualifikationsweite um 18 Zentimeter.

Favoriten-Stürze: Aus für Federer, Nadal und Djokovic

Montréal/Boston (dpa) - Erst der Federer-Flop, dann die Nadal- Niederlage - und zwischendurch ein Djokovic-Debakel: Beim Tennis- Masters-Turnier in Montréal wurde der Centre-Court am Freitag zur Favoriten-Falle. Nacheinander mussten Weltranglisten-Primus Roger Federer, Novak Djokovic aus Serbien als Nummer vier und der an zwei geführte Rafael Nadal ihre Koffer packen. Federer unterlag trotz 5:1- Führung im dritten Durchgang Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich noch mit 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (3:7). Djokovic schied gegen Andy Roddick (USA) mit 4:6, 6:7 (4:7) aus und Rafael Nadal war gegen Juan Martin del Potro (Argentinien) beim 6:7 (5:7), 1:6 chancenlos.

Kaymer unter Top-Ten verbessert - Woods baut Führung aus

Chaska/Minnesota (dpa) - Martin Kaymer hat sich mit seiner 70er- Runde am zweiten Tag der 91. US PGA Championships der Golfprofis aussichtsreich zurückgemeldet. Sechs Schläge hinter dem allein führenden Tiger Woods teilte sich der 24-Jährige aus Mettmann (143- 73+70) am Freitag (Ortszeit) auf dem Par 72-Kurs in Chaska/Minnesota den 9. Rang unter anderem mit Ernie Els. Woods (137-65+72) hielt die mit je 141 jeweils schlaggleichen Verfolger wie Titelverteidiger Pardraig Harrington (Irland), Vijay Singh (Fidschi), Lucas Glover (USA), Brendan Jones (Australien) sowie Ross Fisher (England) beim letzten Major der Saison auf Distanz.

BVB-Profi Kringe vor Wechsel nach Köln

Dortmund (dpa) - Fußball-Profi Florian Kringe steht vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigte das Interesses des Liga-Konkurrenten an einem Ausleihgeschäft: „Ja, es gab eine Anfrage von Kölns Manager Michael Meier.“ Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler Kringe hatte in den vergangenen beiden Pflichtspielen der Borussia im DFB-Pokal und der Bundesliga nicht mehr zum Kader von Trainer Jürgen Klopp gehört. Laut Zorc will der BVB in den kommenden Tagen prüfen, ob ein Ausleihgeschäft Sinn macht. Dortmund hatte Kringe schon von 2002 bis 2004 an Köln ausgeliehen.

Deutsche Volleyballerinnen im World-Grand-Prix-Finale

Mokpo/Bangkok (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben zum dritten Mal nach 2002 und 2004 die Finalrunde der besten Sechs beim World Grand Prix erreicht. Thailand, das als einziger theoretisch die Deutschen nach deren 2:3-Niederlage am Samstag in Mokpo/Südkorea gegen Brasilien noch hätte gefährden können, verspielte jede Chance durch eine 1:3-Niederlage gegen Weltmeister Russland in Bangkok. Damit wird das deutsche Team am Montag nach Tokio fliegen, wo in der nächsten Woche das Finale ausgetragen wird.

Schweizer Triathletin Spirig gewinnt - Dittmer 5.

London (dpa) - Die Schweizer Triathletin Nicola Spirig hat den 6. World Series Championship-Lauf über die olympische Distanz in London gewonnen. Zwei Jahre vor den Olympischen Spielen 2012 in der englischen Hauptstadt setzte sich Spirig am Samstag nach 1:54:24 Stunden vor der Schwedin Lisa Norden und der Weltmeisterin und Lokalmatadorin Helen Jenkins durch. Beste der vier deutschen Starterinnen war Anja Dittmer (1:54:55). Die Neubrandenburgerin überraschte nach 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 000 Meter Laufen auf Rang fünf wie auch Ricarda Lisk (1:55:00/Waiblingen) auf Platz sieben.