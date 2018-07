dpa-Nachrichtenüberblick Sport

IOC und IAAF: Lücken im Kampf gegen Blutdoping schließen

Berlin (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee und der Leichtathletik-Weltverband IAAF wollen die Lücken im Kampf gegen Blutdoping schließen. „Wir brauchen mehr Labors“, erklärte IOC- Präsident Jacques Rogge am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Organisationen in Berlin. Schwierigkeiten beim Transport und der Kühlung der Proben seien das Hauptproblem. Gegenwärtig gibt es 35 Labors weltweit, die durch die Welt-Anti- Doping-Agentur akkreditiert sind. Die Nachricht, dass 2009 in Afrika und Russland bei Trainingskontrollen keine Bluttests durchgeführt wurden, hatte die Sportwelt in Aufregung versetzt.

10 000-Meter-Rennen ohne Olympiasiegerin Dibaba

Berlin (dpa) - Olympiasiegerin Tirunesh Dibaba wird an diesem Samstag nicht beim 10 000-Meter-Rennen der Leichtathletik-WM in Berlin starten. Das gab die Teamleitung ihres Heimatlandes Äthiopien am Freitag bekannt. Nach Angaben ihres Verbandes plagt sich Dibaba seit Monaten mit mehreren kleineren Verletzungen herum.

Bastürk verhandelt mit Besiktas über Wechsel

Stuttgart (dpa) - Der türkische Fußball-Nationalspieler Yildiray Bastürk verhandelt über einen Wechsel vom Bundesligisten VfB Stuttgart zu Besiktas Istanbul. „Der Verein hat sein Interesse bekundet. Das sieht sehr gut aus. Der Spieler könnte sich das sehr gut vorstellen“, sagte VfB-Manager Horst Heldt am Freitag. Wenn sich Mittelfeldspieler Bastürk mit dem türkischen Spitzenclub einigen könne, werde es „wahrscheinlich so laufen“, fügte Heldt hinzu. Bastürk war seit seinem Wechsel zum VfB im Sommer 2007 häufig verletzt und spielt in den Planungen des Clubs keine Rolle mehr. Besiktas soll zwei Millionen Euro Ablöse bieten.

Podolski-Comeback gegen Meister Wolfsburg

Köln (dpa) - Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski feiert an diesem Samstag im Spiel gegen den deutschen Meister VfL Wolfsburg nach 1190 Tagen sein Bundesliga-Comeback im Trikot des 1. FC Köln. „Der Oberschenkel macht keine Probleme mehr“, teilte Podolski auf seiner Internetseite mit. Beim Liga-Auftakt am vergangenen Samstag in Dortmund (0:1) hatte der Stürmer, der für zehn Millionen Euro von Bayern München nach Köln zurückgekehrt war, noch verletzt passen müssen. Seine letzte Erstligapartie für den FC hat Podolski am 13. Mai 2006 beim 4:2 gegen Arminia Bielefeld bestritten und dabei zwei Tore erzielt.

Schweinegrippe: 96-Profi Cherundolo in Quarantäne

Hannover (dpa) - Fußball-Profi Steven Cherundolo von Hannover 96 kann wegen eines Schweinegrippe-Vorfalls in der amerikanischen Nationalmannschaft derzeit nicht in der Bundesliga spielen. Der 30 Jahre Abwehrspieler befindet sich in Quarantäne und fällt für das Heimspiel gegen Mainz 05 an diesem Samstag aus. Es handelt sich um eine vorbeugende Maßnahme. Cherundolo habe keine Symptome der Krankheit, teilte der Verein am Freitag mit. Laut Hannover 96 ist bei dem früheren Bayern-Profi Landon Donavan die Schweinegrippe festgestellt worden. Donovan und Cherundolo hatten vorigen Mittwoch mit dem US-Team das WM-Qualifikationsspiel in Mexiko mit 1:2 verloren.

DKV-Team in acht Endläufen - Hoff Halbfinal-Bester

Dartmouth (dpa) - Die deutschen Kanuten um die viermalige Olympiasiegerin Katrin Wagner-Augustin greifen bei den Weltmeisterschaften in Kanada an diesem Samstag in acht von neun Finals nach den Medaillen. Europameister Max Hoff (Köln) erreichte am Freitag in Dartmouth mit der schnellsten Zeit aller Halbfinalisten den Endlauf. Ebenfalls durch einen Sieg im Semifinale kam Sebastian Brendel (Potsdam) als Nachfolger von Andreas Dittmer im Canadier-Einer über 1000 Meter weiter. Der 20 Jahre alten WM-Debütantin Franziska Weber (Potsdam) gelang dies im Kajak- Einer über die selbe Distanz. Enttäuschend schnitten dagegen Sebastian Lindner (Neubrandenburg)/Norman Zahm (Essen) im Kajak- Zweier ab. Sie schieden als Fünfte ihres Halbfinallaufs aus.