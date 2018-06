dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Timoschenko bereit zur Behandlung in der Ukraine

Kiew (dpa) - Im Fall der früheren ukrainischen Regierungschefin Julia Timoschenko gibt es neue Bewegung: Die 51-Jährige will sich nach offiziellen Angaben auf Rat deutscher Ärzte nun doch in ihrer Heimat behandeln lassen. Sie wurde heute in der Haft von deutschen Ärzten untersucht. Auch deutsche Diplomaten waren dabei. Das Auswärtige Amt dämpfte allerdings Hoffnungen auf eine baldige Lösung. Die ukrainischen Behörden schließen eine Zwangsernährung Timoschenkos wegen ihres Hungerstreiks nicht aus.

Krise entschärft: USA erwarten baldige Ausreise von Chen

Peking (dpa) - China und die USA haben ihre schwerste diplomatische Krise seit einem Jahrzehnt entschärft. Im Ringen um das Schicksal des blinden Bürgerrechtlers Chen Guangcheng stellte China eine Ausreise in Aussicht. Die USA erwarten, dass der 40-Jährige mit seiner Frau und beiden Kindern schon bald in die USA kommen kann. Die Einigung erfolgte nach Gesprächen von US-Außenministerin Hillary Clinton mit der chinesischen Staatsführung in Peking. Der Streit über den Umgang mit Chen hatte auch US-Präsident Barack Obama im US-Wahlkampf unter Druck gesetzt.

Merkel sichert gemeinsamen Abzug aus Afghanistan 2014 zu

Berlin (dpa) - Zwei Wochen vor dem Nato-Gipfel in Chicago hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die deutsche Unterstützung für einen gemeinsamen Abzug der internationalen Gemeinschaft aus Afghanistan 2014 zugesichert. Deutschland werde diese Position auf dem Gipfel vertreten, sagte Merkel in Berlin nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen im Kanzleramt. Die Kanzlerin betonte, Afghanistan könne sich auch nach 2014 auf internationale Hilfe verlassen. Merkel kündigte an, dass Afghanistans Präsident Hamid Karsai noch vor dem Gipfel nach Berlin kommen werde.

Hebammen demonstrieren in Berlin

Berlin (dpa) - Dutzende Hebammen haben mit einer Protestaktion vor dem Gesundheitsministerium für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Die Hebammen würden angesichts der hohen Verantwortung, die sie tragen, nicht angemessen vergütet werden, sagte die Vorsitzende des Berliner Hebammenverbandes, Susanna Rinne-Wolf. Freiberufliche Geburtshelferinnen verhandeln derzeit mit den gesetzlichen Kassen über eine Anhebung ihres Gehalts. Gesundheitsminister Daniel Bahr kündigte Unterstützung an.

Endspurt im Wahlkampf in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa) - Schleswig-Holstein steht vor einer Landtagswahl mit denkbar knappem Ausgang. In den Umfragen liefern sich die Spitzenkandidaten von CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest für den Urnengang in Nordrhein-Westfalen am Sonntag darauf und für den Bund. Auch in Frankreich und in Griechenland wird an diesem Wochenende gewählt: Nach einem harten Wahlkampf zeichnet sich in Frankreich ein Sieg der Sozialisten bei der Präsidentenwahl ab. Bei den Parlamentswahlen in Griechenland deutet alles auf eine Schwächung der Großparteien hin.

EU-Kommissarin Kroes erklärt Acta für erledigt

Berlin (dpa) - In der EU-Kommission bröckelt die Unterstützung für das umstrittene Urheberrechtsabkommen Acta. Es sei wahrscheinlich, dass das Vertragswerk nicht in Kraft treten werde, sagte die EU-Kommissarin Neelie Kroes in Berlin. Die vielen Proteste gegen Acta seien ein Weckruf für die Politiker in Brüssel gewesen. Das Abkommen soll der Produktpiraterie auch im Internet Einhalt gebieten. Die EU hat Acta bereits unterzeichnet. Nun müssen noch das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen. Deutschland will vorerst nicht unterzeichnen, bevor nicht einige offene Fragen geklärt sind.