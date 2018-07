dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Zehn Jahre nach 9/11 wieder Terrorangst in den USA

Washington (dpa) - Vor den Gedenkfeiern zum zehnten Jahrestag der Anschläge vom 11. September sorgen neue Terrorhinweise für Unruhe in den USA. Es gebe glaubhafte Informationen über einen Terrorplan, sagte New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg. US-Medien hatten berichtet, dem Heimschutzministerium in Washington liege eine glaubhafte, aber unbestätigte Information über eine Bedrohung vor. New Yorks Polizeichef Raymond Kelly bestätigte, dass die Stadt den Hinweis sehr ernst nehme.

Entscheidung über Haftbefehle gegen Berliner Terrorverdächtige

Berlin (dpa) - Nach der Festnahme der beiden Terrorverdächtigen in Berlin werden heute die Vorwürfe gegen die Männer überprüft. Die Ermittlungsrichter haben zu entscheiden, ob die Männer in Haft kommen oder wieder freigelassen werden. Noch im Laufe des Tages soll über die Haftbefehle entschieden werden. Die Polizei hatte gestern einen 28-Jährigen aus dem Gazastreifen und einen 24-jährigen Deutschen libanesischer Abstammung festgenommen. Sie sollen sich Chemikalien für den Bau einer Bombe besorgt haben.

Union pocht nach Festnahmen auf Vorratsdatenspeicherungen

Berlin (dpa) - Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Berlin streitet die schwarz-gelbe Koalition wieder um das Thema Vorratsdatenspeicherung. Unionsfraktionschef Volker Kauder warf Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger vor, eine Neuregelung zu blockieren. Kanzlerin Angela Merkel will ebenfalls bald eine Lösung sehen. Der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Bernhard Witthaut, sagte im ZDF, die Datenspeicherung fehle zur Bekämpfung der Kriminalität insgesamt.

Ramsauer wirbt weiter für Pkw-Maut

Berlin (dpa) - Verkehrsminister Peter Ramsauer macht sich weiter für eine Pkw-Maut auf Autobahnen stark. Bei der Haushaltsdebatte im Bundestag sagte er, Investitionsengpässe müssten entweder über eine Budgeterhöhung oder eine nutzerorientierter Abgabe beseitigt werden. Dann könnten die Straßen leiser und sicherer gemacht werden. Redner der Opposition, aber auch vom Koalitionspartner FDP lehnten eine Pkw-Maut dagegen ab. Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs warf Ramsauer vor, eine Maut als „reine Abkassiernummer“ zu planen.

Schäuble sieht Neuverschuldung auf gutem Weg

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat der Opposition „verleumderische Behauptungen“ über eine angeblich zu hohe Neuverschuldung vorgeworfen. Mit 30 Milliarden Euro in diesem und 27 Milliarden Euro im nächsten Jahr sei man auf einem guten Weg, um die künftige Schuldenbremse einzuhalten, sagte Schäuble zum Abschluss der Haushaltswoche im Bundestag. Der Kurs maßvoller Defizitreduzierungen müsse fortgesetzt werden, forderte Schäuble mit Blick auf die Schuldenkrise. Verabschiedet werden soll der Haushalt im November.

Sondierungsgespräche in Mecklenburg-Vorpommern gestartet

Schwerin (dpa) - Fünf Tage nach der Landtagswahl in Mecklenburg- Vorpommern hat der Wahlsieger SPD Sondierungsgespräche mit den möglichen Koalitionspartnern CDU und Linke aufgenommen. Der Verhandlungsort blieb geheim. Am Vormittag sprachen die Sozialdemokraten rund drei Stunden mit der Union, mit der sie seit 2006 zusammen regieren. Für den Nachmittag hatte der SPD-Landesvorsitzende Erwin Sellering die Linke eingeladen, die Koalitionspartner von 1998 bis 2006 war.