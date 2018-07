dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Berliner Terrorverdächtige - Entscheidung über Haft

Berlin (dpa) - Nach der Festnahme von zwei mutmaßlichen Terroristen in Berlin entscheidet sich heute, ob die beiden Männer in Haft kommen oder freigelassen werden müssen. Ihnen müsse ein dringender Tatverdacht nachgewiesen werden, sagte ein Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die beiden gestern festgenommenen Männer arabischer Herkunft sollen sich für den Bau einer Bombe Chemikalien besorgt haben. Vermutlich wollten sie einen Sprengsatz aus Kältepackungen und einer Säure herstellen.

Obama will Wirtschaft mit 450-Milliarden-Programm Schub geben

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama sucht mit einem Kraftakt den Weg aus der Krise: Ein 450 Milliarden Dollar schweres Konjunkturprogramm soll die lahmende US-Wirtschaft aus der Talsohle führen. In einer leidenschaftlichen Rede vor beiden Kammern des Kongresses appellierte Obama an die Republikaner, im Kampf gegen die Krise mitzuziehen. Beobachter sprachen von einer der wichtigsten Reden in Obamas bisheriger Amtszeit. 14 Monate vor der Präsidentenwahl versucht Obama mit der Job-Initiative die Oberhand im politischen Streit mit den Republikanern wiederzugewinnen.

TV: US-Behörden prüfen „spezifische, aber unbestätigte“ Bedrohung

Washington (dpa) - Kurz vor dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September prüfen die US-Sicherheitsbehörden eine mögliche Terrorgefahr. Es gebe eine spezifische, glaubhafte, aber unbestätigte Information über eine Bedrohung. So zitierte der US-Fernsehsender NBC das US-Heimschutzministerium. Auf einer Skala von eins bis zehn sei die aktuelle Bedrohung „bislang“ eine 5 oder 6, so die Worte eines Regierungsbeamten. Die mögliche Gefahr könnte sich gegen New York oder die Hauptstadt Washington richten.

Erdogan: Türkische Kriegsschiffe sollen Gaza-Hilfe sichern

Doha (dpa) - Im Streit mit Israel hat der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan den Ton weiter verschärft. Künftig würden türkische Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet unter den Schutz von Kriegsschiffen gestellt. Das sagte er dem arabischen Nachrichtensender Al-Dschasira. Die humanitäre Hilfe der Türkei werde nicht mehr angegriffen. Das sagte er mit Blick auf einen israelischen Militäreinsatz gegen ein türkische Gaza-Hilfsschiff, bei dem im vergangenen Jahr neun türkische Aktivisten getötet worden waren.

Bundestag beendet erste Etatberatung

Berlin (dpa) - Der Bundestag beendet heute die erste Runde der Beratungen über den Haushalt für 2012. Als letzter Einzelposten steht vor einer allgemeinen Schlussdebatte der Etat des Verkehrs- und Bauministeriums auf der Tagesordnung. Der Entwurf von Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht einen Rückgang der Neuverschuldung auf 27,2 Milliarden Euro vor. Insgesamt hat der Bund für das nächste Jahr Ausgaben von 306 Milliarden Euro veranschlagt. Endgültig verabschiedet werden soll der Bundeshaushalt im November.

In Mecklenburg-Vorpommern beginnen Sondierungsgespräche

Schwerin (dpa) - Fünf Tage nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern beginnt der Wahlsieger SPD heute in Schwerin Sondierungsgespräche mit der CDU und der Linkspartei. Dabei sollen politische Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgelotet werden. Nach Abschluss dieser vertraulichen Gespräche werden die Sozialdemokraten entscheiden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Landesregierung aufnehmen.