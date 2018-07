dpa-Nachrichtenüberblick Politik

De Maizière präsentiert Pläne für Bundeswehrreform

Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière wird heute seine Pläne für die Reform der Bundeswehr präsentieren. Er will straffere Strukturen schaffen und die Streitkräfte außerdem deutlich verkleinern. Gleichzeitig sollen die bisherigen Sparvorgaben für das Verteidigungsressort von bisher 8,3 Milliarden Euro bis 2015 gelockert werden. In einem ersten Schritt wurde bereits die Wehrpflicht ausgesetzt. Über Standortschließungen soll im Oktober entschieden werden.

Hotelangestellte bereit zu Aussage gegen Strauss-Kahn

New York (dpa) - Einvernehmlicher Sex - Dieses Argument wollen Medienberichten zufolge die Anwälte von Dominique Strauss-Kahn bei der Verteidigung anbringen. Der Chef des Internationalen Währungsfonds soll versucht haben, eine Hotelangestellte in New York zu vergewaltigen. Strauss-Kahn bestreitet das. Die Frau ist bereit, gegen den 62-Jährigen auszusagen. Das machte ihr Anwalt in einem CNN-Interview klar. Strauss-Kahn sitzt im Gefängnis, der nächste Anhörungstermin ist übermorgen.

Justizminister beraten über Fußfessel und Frauenquote

Halle (dpa) - Die Justizminister von Bund und Ländern beraten ab dem Mittag in Halle über aktuelle Themen der Rechtspolitik. Im Mittelpunkt steht unter anderem eine gesetzliche Frauenquote in der Wirtschaft. Dafür hatte sich die Konferenzvorsitzende, Sachsen-Anhalts Justizministerin Angela Kolb, stark gemacht. Weitere Themen sind die elektronische Fußfessel und die Sicherungsverwahrung. Die Tagung soll morgen zu Ende gehen. Die Beschlüsse der Justizminister sind zwar nicht bindend, geben aber Impulse für die Rechtspolitik.

Regierung: Kein beschleunigter Ökoenergie-Ausbau

Berlin (dpa) - Trotz des geplanten Atomausstiegs strebt die Bundesregierung keinen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien an. Das geht aus dem Entwurf für das Erneuerbare-Energien-Gesetz vor, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Demnach hält die Regierung am Ziel fest, dass bis 2020 rund 35 Prozent des Stroms aus Sonnen-, Wasser- und Windkraft oder Biomasse gewonnen werden soll. Das 35-Prozent-Ziel war auch schon vor der Verlängerung der Atomlaufzeiten verankert worden.

Medwedew hält erste große Pressekonferenz

Moskau (dpa) - Nach mehr als drei Jahren im Amt hält der russische Präsident Dmitri Medwedew heute zum ersten Mal eine große Pressekonferenz ab. Hunderte Journalisten aus aller Welt werden erwartet. Ihre Fragen mussten sie vorher einreichen. Medwedew hat an den neuen Wissenschafts- und Technologiestandort Skolkowo geladen, weit außerhalb des Moskauer Zentrums. Regierungschef Wladimir Putin hatte als Präsident solche Pressekonferenzen jährlich im Kreml abgehalten.

Tausende Spanier demonstrieren für soziale Reformen

Madrid (dpa) - In Spanien haben erneut tausende Menschen gegen die hohe Arbeitslosigkeit und für mehr soziale Gerechtigkeit demonstriert. Die größte Kundgebung fand am Abend in Madrid statt. Nach Angaben der Veranstalter kamen rund 10 000 Demonstranten. Die Polizei sprach von etwa 3000 Teilnehmern. Die Menschen protestieren gegen die sozialistische Regierung und auch gegen die anderen etablierten Parteien. In Spanien ist jeder fünfte Erwerbsfähige ohne Job, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei rund 40 Prozent.