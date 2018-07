dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Eine Deutsche bei Terroranschlag in Moskau verletzt

Moskau (dpa) - Bei dem Selbstmordanschlag auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo ist auch eine Deutsche verletzt worden. Nach Informationen der Agentur Interfax ist der Zustand der Frau stabil. Name, Alter und Herkunft sind noch nicht bekannt. Die Deutsche Botschaft in Moskau konnte die Angaben noch nicht bestätigen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa handelt es sich allem Anschein nach um eine Russlanddeutsche. Mindestens 35 Menschen kamen bei dem Attentat ums Leben, darunter zwei Briten. Etwa 170 Menschen wurden verletzt. Im Krankenhaus liegen noch mehrere Ausländer.

Hartz-IV-Verhandlungen ohne Ergebnis vertagt

Berlin (dpa) - Ohne Ergebnis sind die Verhandlungen von Koalition und Opposition über einen Hartz-IV-Kompromiss in der Nacht vertagt worden. Bei dem mehr als sechsstündigen Gespräch in Berlin habe es zwar Annäherungen bei den geplanten Bildungshilfen für die über 2,1 Millionen Kinder von Langzeitarbeitslosen gegeben. Kaum Bewegung gebe es dagegen beim Mindestlohn für die Zeitarbeit und auch nicht beim Regelsatz für die Langzeitarbeitslosen. Das erfuhr die dpa aus Verhandlungskreisen. Ein nächstes Treffen der Spitzenpolitiker von Koalition und Opposition wurde für den 6. Februar vereinbart.

Kanzleramt bewertet Reformpläne Guttenbergs kritisch

Berlin (dpa) - Die Pläne von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg für die Reform seines Ministeriums werden laut einem Zeitungsbericht vom Kanzleramt kritisch gesehen. Der Personalabbau und das Sparziel von 8,3 Milliarden Euro würden nicht im benötigten Ausmaß verwirklicht. Die Leitungsebene werde nur unzureichend gestrafft, heißt es in einer Vorlage für Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Deutlich mehr Standorte als von Guttenberg in Aussicht gestellt müssten geschlossen werden.

Wehrbeauftragter Königshaus stellt ersten Jahresbericht vor

Berlin (dpa) - Vor dem Hintergrund mehrerer Bundeswehraffären stellt der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hellmut Königshaus, heute seinen ersten Jahresbericht vor. Der FDP-Politiker hat mit zwei Berichten an Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die Aufklärung der Affären um geöffnete Feldpost in Afghanistan und chaotische Zustände auf dem Segelschulschiff „Gorch Fock“ ins Rollen gebracht. Guttenberg hatte den Kapitän der „Gorch Fock“ am Freitag überraschend abgesetzt. Nur wenige Stunden zuvor hatte er gesagt, man müsse erst aufklären und dann Konsequenzen ziehen.

Aigner: Verbraucher werden für mehr Infos nicht geschröpft

Berlin (dpa) - Die Verbraucher sollen mehr Infos der Behörden bekommen - zum Beispiel bei Dioxin in Lebensmitteln. Die Grünen kritisieren, die Kosten für diese Daten müssten die Verbraucher tragen. Das Ministerium wies die Kritik zurück. Der Streit dreht sich um die Novelle des Verbraucherinformationsgesetzes. Künftig sollen Bearbeitungsgebühren nur noch ab einem Verwaltungsaufwand von 250 Euro erhoben werden, sagte ein Ministeriumssprecher. Diese Grenze habe es bisher nicht gegeben.

Ursula Sarrazin lässt sich in Schule beurlauben

Berlin (dpa) - Die in die Kritik geratene Grundschullehrerin Ursula Sarrazin wird sich zum Ende des Schuljahres bis zur Erreichung der gesetzlichen Pensionsgrenze beurlauben lassen. Das sagte ihr Mann, Thilo Sarrazin, der dpa. Er bestätigte damit Informationen der „Berliner Zeitung“. Seit Wochen wird die 59-jährige Lehrerin an einer Grundschule in Berlin-Charlottenburg öffentlich mit Vorwürfen konfrontiert. Nach Medienberichten halten Eltern ihr übermäßige Strenge und Beleidigung von Schülern vor.