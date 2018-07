dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Hartz IV soll um 5 auf 364 Euro erhöht werden

Berlin (dpa) - Hartz-IV-Empfänger sollen höchstens 5 Euro mehr im Monat bekommen. Nach den Plänen der Bundesregierung wird der Regelsatz von 359 auf bis zu 364 Euro angehoben. Das beschloss eine schwarz-gelbe Spitzenrunde auf Vorschlag von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Die Sätze für Kinder will Schwarz-Gelb vorerst nicht ändern. Tabak und Alkohol sollen aus der Berechnung der Sätze herausfallen, ein Internet-Zugang soll aber berücksichtigt werden.

Modell für Zuverdienst-Regeln von Hartz IV -Empfängern im Oktober

Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalitionsspitze wird sich am 16. Oktober erneut mit neuen Regeln für den Hinzuverdienst von Hartz-IV- Empfängern befassen. Eine Arbeitsgruppe der Koalition mit den Generalsekretären von CDU, CSU und FDP soll dazu Vorschläge erarbeiten, hieß es am Sonntag aus Koalitionskreisen. Vor allem die FDP besteht darauf, dass die Anreize zur Wiederaufnahme von Arbeit bei Langzeitarbeitslosen deutlich verbessert werden. Das Hartz-IV- Paket soll dann am 20. Oktober vom Kabinett verabschiedet werden.

Scharfe Kritik an geringer Hartz-IV-Erhöhung

Berlin (dpa) - Das Vorhaben der Bundesregierung, den Hartz-IV- Regelsatz um fünf auf 364 Euro zu erhöhen, stößt auf scharfe Kritik bei Opposition und Sozialverbänden. SPD-Chef Sigmar Gabriel warf Kanzlerin Angela Merkel vor, sich von FDP-Chef Guido Westerwelle erpressen zu lassen. Dieser habe im Frühjahr Hartz-IV-Empfänger verhöhnt und könne es deshalb nicht zulassen, dass die Regelsätze deutlich aufgestockt werden, sagte Gabriel in Berlin. Der Paritätische Wohlfahrtsverband sprach von einem „sozialpolitischen Skandal“.

SPD rückt nach links - Gabriel betont Führungsanspruch

Berlin (dpa) - Die SPD rückt deutlich nach links. Sie soll nach Worten von Parteichef Sigmar Gabriel wieder klarer als bisher für die Arbeitnehmer und ihre Familien Partei ergreifen. „Wir müssen denen wieder eine Stimme geben, die sich vergessen fühlen“, forderte er in einer kämpferischen Rede auf dem Sonderparteitag in Berlin. Die Delegierten stellten sich hinter Forderungen, Gutverdiener und Vermögende stärker zu besteuern und untere Einkommen zu entlasten. Die SPD will 2013 zusammen mit den Grünen Schwarz- Gelb im Bund ablösen. Das machte Gabriel beim Bundesparteitag in Berlin deutlich.

Entscheidung über Gesundheitsreform laut Merkel bis Ende 2010

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel rechnet im Streit mit der CSU über die Gesundheitsreform nicht mit einer schnellen Einigung. Sie gehe davon aus, dass das Gesundheitskonzept und die Veränderungen des Gesundheitssystems bis zum Ende des Jahres beschlossen werden, sagte Merkel vor einer Sitzung der Präsidien von CDU und CSU. Die CSU kämpft unter anderem für einen höheren Anteil an bundesweiten Honorarzuwächsen für Bayerns Ärzte. Auch niedrigere Honorare für heute bessergestellte Hausärzte nach 2012 will die CSU nicht.

FDP will schärfere Gesetze gegen Boni-Exzesse

Berlin (dpa) - Nach dem Streit um Millionen-Boni bei der steuerfinanzierten Bank Hypo Real Estate will die FDP schärfe Gesetze gegen die üppigen Zahlungen an Manager. Die Exzesse der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass „alle Appelle in dieser Richtung bislang ohne die erwünschten Folgen geblieben“ seien, sagte die FDP-Bundestagsfraktionschefin Birgit Homburger dem Berliner „Tagesspiegel“. Deshalb seien neue rechtliche Rahmenbedingungen zur Ausweitung der Haftung von Managern in diesen Branchen nötig.