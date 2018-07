dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Innenminister beraten über Gewalt gegen Polizisten

Hamburg (dpa) - In Hamburg beginnt heute eine zweitägige Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern. Themen sind unter anderem Gewalt gegen Polizisten und die Rockerkriminalität. Außerdem beraten die Ressortchefs über eine bessere Bekämpfung linksextremer Gewalt, Gewalttaten im Umfeld von Fußballspielen und die Eindämmung der Internet-Kriminalität.

NRW: Sondierungsgespräch zwischen CDU und SPD

Düsseldorf (dpa) - CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen wollen heute die Chancen für eine große Koalition ausloten. Delegationen beider Parteien treffen sich zu einem Sondierungsgespräch in Düsseldorf. Eine große Koalition ist die momentan einzige Möglichkeit, in Nordrhein-Westfalen eine Regierung zu bilden. Zuvor waren Gespräche über eine rot-rot-grüne Koalition gescheitert. Außerdem hat die FDP einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen eine Absage erteilt. CDU und SPD beanspruchen in einer großen Koalition beide das Amt des Ministerpräsidenten.

US-Finanzminister Geithner in Berlin

Berlin (dpa) - In Berlin beraten heute Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und der amerikanische Finanzminister Timothy Geithner über die Finanzkrise. Deutschland hatte zuletzt im Alleingang riskante Börsenwetten auf fallende Aktienkurse und Euro- Anleihen verboten. Das löste auch in den USA Irritationen aus. Eine von der Bundesregierung geforderte Steuer auf Finanzgeschäfte lehnen Washington und andere G20-Länder ab. Gibt es weltweit keine Lösung, will Deutschland diese Steuer in Europa durchsetzen.

Merkel beendet Golfstaaten-Reise

Doha (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel beendet heute in Bahrain ihre viertägige Reise durch die Golfregion. Am Vormittag besucht sie zunächst in Doha in Katar das Museum für islamische Kunst und wird dort eine Rede mit grundsätzlichen Bemerkungen über das Verhältnis zwischen Europa und den Golfstaaten halten. Danach fliegt sie nach Bahrain, wo sie König Hamad bin Isa al-Chalifa treffen wird. Am Abend will Merkel wieder in Berlin sein.

Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Russland

Moskau (dpa) - Bei einem Bombenanschlag sind in der südrussischen Stadt Stawropol mindestens sechs Menschen getötet und 45 teils schwer verletzt worden. Der Sprengsatz detonierte am Kultur- und Sportpalast der Großstadt im Nordkaukasus. Dort sollte kurze Zeit später das Konzert eines Ensembles aus der Konfliktrepublik Tschetschenien beginnen. Die Opfer seien Zuschauer gewesen. Das teilten die Behörden mit. Der Zivilschutzchef der Stadt schloss einen Terroranschlag nicht aus.

Zapatero führt Sondersteuer für Millionäre ein

Madrid (dpa) - Spanien will auch die Millionäre zur Kasse bitten, um seine Staatsfinanzen zu sanieren. Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero kündigte im Madrider Parlament an, eine neue Steuer für Wohlhabende einzuführen. 99,99 Prozent der Spanier würden von dem Vorhaben nicht betroffen, sagte er. Seine Regierung werde binnen weniger Wochen einen Gesetzentwurf vorlegen. Spanien will mit einem drastischen Sparprogramm bis 2011 insgesamt 15 Milliarden Euro einsparen.