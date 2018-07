dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Union diskutiert über Kochs Erbe

Berlin (dpa) - Die Bundes-CDU diskutiert nach der Rückzugs- Ankündigung von Roland Koch über das politische Erbe des Ministerpräsidenten und stellvertretenden Parteichefs. Vor allem geht es um die Frage, wer künftig Wortführer des eher konservativen Wirtschaftsflügels der Union werden kann. Die baden-württembergische CDU brachte dafür ihren Ministerpräsidenten Stefan Mappus in Stellung. Die ostdeutschen CDU-Landesverbände sprachen sich für den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich für das Amt des Vize-Parteichefs aus, das Koch im November aufgeben will.

Studie: Gewalt gegen Polizisten nimmt zu

Berlin (dpa) - Die Gewalt gegen Polizisten nimmt zu. Das geht aus einer Studie hervor. Besonders betroffen sind Streifenbeamte - sie werden beleidigt, bedroht, gestoßen oder sogar geschlagen. Das sagte der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Christian Pfeiffer, in Berlin. Die Täter würden immer jünger - zudem sei bei ihnen deutlich häufiger als früher Alkohol im Spiel. Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann forderte eine härtere Bestrafung von Gewalt gegen Polizisten.

Zapatero führt Sondersteuer für Millionäre ein

Madrid (dpa) - Spanien will auch die Millionäre zur Kasse bitten, um seine Staatsfinanzen zu sanieren. Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero kündigte im Madrider Parlament an, eine neue Steuer für Wohlhabende einzuführen. 99,99 Prozent der Spanier würden von dem Vorhaben nicht betroffen, sagte er. Seine Regierung werde binnen weniger Wochen einen Gesetzentwurf vorlegen. Spanien will mit einem drastischen Sparprogramm bis 2011 insgesamt 15 Milliarden Euro einsparen.

Italien verabschiedet 24-Milliarden-Sparpaket

Rom (dpa) - Italien drückt auf die Schuldenbremse. Um den Staatshaushalt zu sanieren, verabschiedete die Regierung ein Sparpaket mit einem Volumen von 24 Milliarden Euro. Ministerpräsident Silvio Berlusconi will dabei vor allem im öffentlichen Dienst und auf lokaler Ebene den Rotstift ansetzen. Das Defizit soll bis 2012 unter die Grenze von drei Prozent gedrückt werden. Das Paket muss noch vom Parlament gebilligt werden.

Kriminelle manipulieren immer mehr Geldautomaten

Berlin (dpa) - Vorsicht beim Geld abheben: Kriminelle haben 2009 erneut mehr Geldautomaten manipuliert. Damit wollen sie an EC- Kartendaten kommen und damit Konten plündern. 964 Automaten wurden dazu mit Mini-Kameras oder anderen Hilfsmitteln versehen - eine Steigerung um 20 Prozent, wie das Bundeskriminalamt mitteilte. Insgesamt schlugen die Täter an den manipulierte Automaten knapp 2400 mal zu. Laut BKA werden auch zunehmend Deutsche im Ausland Opfer dieser sogenannten Skimming-Attacken. In Berlin erörtern die Ermittler derzeit Wege, international gegen das Problem vorzugehen.

Unruhen in Kingston: Zahl der Toten steigt

Kingston (dpa) - Jamaika hat den blutigen Kampf um Macht und Drogenhandel immer noch nicht im Griff. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf 44 gestiegen. Premierminister Bruce Golding denk nach eigenen Angaben darüber nach, den in West Kingston geltenden Ausnahmezustand auch auf Stadtteile auszudehnen. Bisher ist es den Sicherheitskräften nicht gelungen, einen mutmaßlichen Drogenboss festzunehmen. Er hat sich mit seinen Anhängern in einem Stadtteil verschanzt. Die USA fordern die Auslieferung des Mannes.