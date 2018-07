dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Schäuble will „Soli“ nur noch vorläufig erheben

Berlin (dpa) - Der umstrittene Solidaritätszuschlag soll ab sofort nur noch unter Vorbehalt erhoben werden. Das teilte das Bundesfinanzministerium mit. Minister Wolfgang Schäuble will damit vermeiden, dass die Finanzämter in einer Flut von Einsprüchen untergehen. Das niedersächsische Finanzgericht hatte an der Verfassungsmäßigkeit des Soli-Zuschlages Zweifel angemeldet. Es hält den Solidaritätszuschlags von 5,5 Prozent auf die Lohn- und Einkommen- sowie Körperschaftsteuer für grundgesetzwidrig. Entscheiden muss nun das Bundesverfassungsgericht.

Gates: Afghanistan-Abzug nicht unbedingt bis 2011

Washington (dpa) - Der von US-Präsident Barack Obama angepeilte Truppenabzug aus Afghanistan von 2011 an steht nicht unverrückbar fest. Im Dezember nächsten Jahres werde die von Obama verkündete neue Strategie auf den Prüfstand gestellt, sagte Verteidigungsminister Robert Gates. Dann erst werde entschieden, ob es beim Abzugsbeginn im Sommer 2011 bleibe. Der Präsident habe als Oberbefehlshaber immer die Option, seine Entscheidung anzupassen. Die US-Militärführung warnte inzwischen vor einem Scheitern der neuen Strategie.

Bundestag entscheidet über Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes

Berlin (dpa) - Der Bundestag entscheidet heute über eine Verlängerung des Mandats für den Afghanistan-Einsatz um ein Jahr. Eine Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. Die Obergrenze von 4500 Soldaten soll beibehalten werden. Die Bundesregierung will trotz der Ankündigung von US-Präsident Barack Obama, 30 000 zusätzliche Soldaten an den Hindukusch zu schicken, erst Ende Januar nach der internationalen Afghanistan-Konferenz über eine Aufstockung entscheiden. Die Opposition sieht in mehr Soldaten keine Lösung.

Innenminister beraten in Bremen über Gewalt

Bremen (dpa) - Die Innenminister von Bund und Ländern beraten von heutean in Bremen über Gewalt gegen Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Zu dem Treffen wird auch der neue Bundesinnenminister Thomas de Maizière erwartet. Weitere Themen sind die Arbeit der Polizei bei Fußballspielen, die Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr und das Bleiberecht für geduldete Flüchtlinge. Beim Bleiberecht zeichnet sich eine Lösung ab. Demnach soll die auslaufende Regelung für die betroffenen 30 000 Menschen um zwei Jahre verlängert werden.

Gerichtshof entscheidet über Rechte von Single-Vätern

Straßburg (dpa) - Über mehr Mitspracherechte von Single-Vätern bei der Sorge um ihre Kinder in Deutschland entscheidet heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Geklagt hat der unverheiratete Vater einer 14-Jährigen aus dem Kölner Raum. Nach geltender Rechtslage können in Deutschland Single-Väter ihre Kinder nur mit dem Einverständnis der Mutter sehen. Der 45-jährige Kläger macht das Diskriminierungsverbot und einen Verstoß gegen die Achtung des Familienlebens der Europäischen Menschenrechtskonvention geltend.

Kongress gegen Rückkehr Zelayas an die Macht

Tegucigalpa (dpa) - Das Parlament von Honduras hat eine Rückkehr des vor fünf Monaten gestürzten Staatschefs Manuel Zelaya ins Präsidentenamt abgelehnt. Die Mehrheit der Abgeordneten des von konservativen Parteien dominierten Kongresses sprach sich dafür aus, Zelaya nicht vorübergehend an die Macht zurückkehren zu lassen. Am 27. Januar 2010 soll der konservative Politiker Porfirio Lobo Sosa neuer Präsident werden, der die Präsidentenwahl gewonnen hatte. Zelaya hält sich in der brasilianischen Botschaft in Tegucigalpa auf.