dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Obama setzt auf massive Offensive in Afghanistan

Washington (dpa) - Nach acht Jahren Afghanistan-Krieg setzt US- Präsident Barack Obama jetzt auf eine massive Militäroffensive. Um den erstarkten Taliban entgegenzutreten, schickt er so schnell wie möglich 30 0000 zusätzliche Soldaten an den Hindukusch. Das sagte Obama in der Militärakademie West Point. Die Zahl der US- Truppen in Afghanistan erhöht sich damit auf rund 100 000 Mann. Im Sommer 2011 soll dann der Rückzug beginnen. Obama machte deutlich, dass er auch ein stärkeres Engagement der NATO- Verbündeten erwartet.

Guttenberg: Früh auf Verfahrensfehler hingewiesen

Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat Vorwürfe der Opposition zurückgewiesen, er habe sich kritiklos hinter den verheerenden Luftangriff von Kundus gestellt. Er habe von Anfang an auf Verfahrensfehler hingewiesen, sagte Guttenberg nach einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Er informierte dort die Abgeordneten über den Angriff und über die in seinem Ministerium dazu verheimlichten Berichte zu zivilen Opfern. Guttenberg unterstützte ausdrücklich einen Untersuchungsausschuss.

Konjunkturgipfel bei Merkel mit Schwerpunkt Kreditklemme

Berlin (dpa) - Bei einem Spitzentreffen in Berlin wollen heute Politik, Wirtschaft und Banken neue Wege aus der Finanzkrise suchen. Unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel soll besprochen werden, wie eine Kreditklemme für Firmen verhindert werden kann. Im Gespräch ist, dass der Bund über die Staatsbank KfW den Banken Kreditrisiken bis zu 10 Milliarden Euro abnimmt. Am Morgen kommt das Bundeskabinett zusammen. Der Bankmanager Hans- Joachim Metternich wird zum neuen „Kreditmediator“ ernannt.

Schweizer in Libyen zu Haftstrafen verurteilt

Bern (dpa) - Zwei seit Juli 2008 in Libyen festgehaltene Schweizer Geschäftsleute sind zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das bestätigte das Außenministerium in Bern. Wegen Visavergehen seien die beiden Schweizer in Abwesenheit zu je 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die beiden befänden sich in der Schweizer Botschaft in Tripolis. Hintergrund des Streits zwischen beiden Ländern ist offenbar die Verärgerung von Staatschef Muammar al-Gaddafi über eine vorübergehende Festnahme seines Sohnes Hannibal in Genf.

Bundesfamilienministerin Köhler wird vereidigt

Berlin (dpa) - Im Bundestag wird heute die neue Bundesfamilienministerin Kristina Köhler vereidigt. Die 32- Jährige ist Nachfolgerin von Ursula von der Leyen, die nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsminister Franz Josef Jung dessen Ressort übernommen hat. Die jüngste Ministerin im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel stammt aus Wiesbaden und ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags. Nach der Vereidigung Köhlers wird im Bundestag über die Bildungsproteste der Studenten debattiert.

Netanjahu: Nach Siedlungsstopp weiterbauen

Jerusalem (dpa) - Israel will nach dem angekündigten zehnmonatigen Baustopp die Siedlungen in den Palästinensergebieten weiter ausbauen. Man werde nach Ende des Moratoriums weiterbauen, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben des israelischen Online-Dienstes „ynet“. Der Baustopp sei „vorübergehend und einmalig“. Außerdem will Netanjahu das Moratorium nicht für den besetzten arabischen Ostteil Jerusalems geltenlassen. Zudem gibt es zahlreiche Ausnahmen.