dpa-Nachrichtenüberblick Politik

SPD attackiert Merkel

Berlin (dpa) - Sechs Wochen vor der Bundestagswahl wird der Ton in der großen Koalition rauer. Unter dem Druck schwacher Umfragewerte greift besonders die SPD Bundeskanzlerin Angela Merkel nun auch persönlich an. SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier warf ihr Unehrlichkeit bei den in Aussicht gestellten Steuersenkungen vor. SPD-Chef Franz Müntefering hielt ihr in der „Bild am Sonntag“ vor, nur an ihrer Karriere interessiert zu sein. Merkel weigere sich, wie die SPD ein Konzept gegen die Arbeitslosigkeit vorzulegen. Die CDU nannte die Angriffe unsinnig.

In Birma verurteilter US-Bürger frei

Rangun (dpa) - Fünf Tage nach seiner Verurteilung zu sieben Jahren Arbeitslager in Birma ist der US-Bürger John Yettaw aus der Haft entlassen worden. In Begleitung des US-Senators Jim Webb verließ er das Land in Richtung Bangkok. Der 53-jährige Mormonenpriester war Anfang Mai auf eigene Faust zum Anwesen der unter Hausarrest stehenden birmanischen Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi geschwommen. Die Militärjunta hatte dies zum Anlass genommen, Suu Kyi vor Gericht zu stellen und ihren auslaufenden Hausarrest um 18 Monate zu verlängern.

Erstmals Frauen als Ministerinnen im Iran

Teheran (dpa) - Im Iran sollen erstmals seit der islamischen Revolution von 1979 Frauen Ministerposten erhalten. Das kündigte Präsident Mahmud Ahmadinedschad im staatlichen Fernsehen an. Zumindest das Gesundheitsministerium und das Sozialressort sollen künftig von Frauen geleitet werden. Ein drittes Ministerium könne ebenfalls an eine Frau gehen, sagte er, ohne das Ressort konkret zu benennen.

Tote bei Anschlägen im Irak

Bagdad (dpa) - Bei mehreren Anschlägen sind im Irak am Wochenende mindestens zehn Menschen getötet worden. Aufständische griffen heute das Haus sunnitischer Stammesmilizionäre in Falludscha, 70 Kilometer westlich von Bagdad, an. Vier Menschen wurden getötet, unter ihnen zwei Angehörige des pro-amerikanischen Sahwa-Freikorps, berichtete die Nachrichtenagentur Aswat al-Irak unter Berufung auf die örtliche Polizei. 150 Kilometer nordöstlich von Bagdad erschossen Heckenschützen einen Polizisten. Weiter unruhig blieb die Region um die nordirakische Metropole Mossul. Bei zwei verschiedenen Anschlägen starben dort gestern fünf Polizisten auf Streife.

Hoffnung auf Annäherung von Türken und Kurden

Istanbul (dpa) - 25 Jahre nach dem Beginn des blutigen Kurden- Konflikts in der Türkei keimt die Hoffnung auf Annäherung zwischen den Volksgruppen. Sowohl der inhaftierte Kurdenführer Abdullah Öcalan wie auch die türkische Regierung haben Signale für eine Lösung des Konflikts ausgesendet. Am Wochenende erinnerten in der Stadt Eruh im Südosten der Türkei tausende Kurden an den Beginn des Aufstandes vor 25 Jahren.

Rücktritte im Machtkampf der Pauli-Partei

Nürnberg (dpa) - Im internen Machtkampf der Gabriele-Pauli-Partei Freie Union ist der größte Teil des baden-württembergischen Landesvorstands zurückgetreten. Insgesamt acht Vorstandsmitglieder erklärten in einer Mitteilung zugleich ihren Austritt aus der Partei. Die FU-Bundesvorsitzende Pauli sagte der dpa in Nürnberg, gegen die Betreffenden liefen ohnehin Ordnungsverfahren. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hatte am Freitag einen Antrag der Kritiker auf Amtsenthebung Paulis abgewiesen.