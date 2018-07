dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Verbleib der „Arctic Sea“ gibt weiter Rätsel auf

Moskau (dpa) - Wo ist die „Arctic Sea“? Die Frage ist wieder offen, nachdem es von russischer Seite ein Dementi der Meldung gibt, der Frachter sei vor Kap Verde gesichtet worden. Die Regierung des Inselstaates vor Westafrika will die „Arctic Sea“ gesichtet haben. Der russische Botschafter in Kap Verde sagt, das gesichtete Schiff sei nicht die „Arctic Sea“. Der Frachter war vor gut zwei Wochen auf mysteriöse Weise verschwunden. Er sollte Holz im Wert von über einer Million Euro von Finnland nach Algerien bringen.

Merkel und Medwedew wollen Partnerschaft stärken

Sotschi (dpa) - Deutschland und Russland wollen ihre Partnerschaft ausbauen und gemeinsam Wege aus der Wirtschaftskrise finden. Man sollte die Chancen nutzen, die sich durch die Krise ergeben, auch gerade für die Entwicklung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen mit Russlands Präsident Dmitri Medwedew in Sotschi. Merkel forderte eine Aufklärung der politischen Morde an Menschenrechtlern in der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

16 Tote bei Kämpfen im Gazastreifen

Gaza (dpa) - Im Gazastreifen sind bei schweren Kämpfen zwischen Anhängern eines radikalen islamischen Predigers und der Hamas 16 Menschen getötet worden. 120 weitere wurden nach Angaben palästinensischer Ärzte verletzt. Die Kämpfe in Rafah waren ausgebrochen, nachdem der radikale Kleriker Abdel Latif Mussa beim Freitagsgebet ein „islamisches Emirat“ im Gazastreifen ausgerufen hatte. Seine Palästinensergruppe, die Krieger Gottes, steht dem Terrornetz El Kaida nahe.

Kolumbien: Verhandlungen mit USA abgeschlossen

Bogotá (dpa) - Kolumbien und die USA haben die Verhandlungen über ihr umstrittenes Militärabkommen abgeschlossen. Wie das kolumbianische Außenministerium mitteilte, habe man sich auf den Text der Vereinbarung verständigt, die den USA die Nutzung von sieben Militärbasen in Kolumbien erlauben soll. Vor der Unterzeichnung des Abkommens sei nur noch eine „technische Überprüfung“ durch die Regierungen in Washington und Bogotá nötig. Die Vereinbarung bekräftige die Verpflichtung beider Länder zum Kampf gegen Drogenhandel und Terrorismus, hieß es in der Mitteilung des Außenministeriums weiter.

Merkel: „Höhere Steuern wären der falsche Weg“

München (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Staatsverschuldung zur Bewältigung der Wirtschaftskrise verteidigt. Man müsse auch neue Schulden in Kauf nehmen, um Wachstum anzustoßen, sagte sie dem „Focus“. Es wäre ein schwerer Fehler, meint Merkel, jetzt die „zarten Ansätze des Aufschwungs“ kaputt zu machen, indem man wegen der Schulden die Steuern erhöht. Die Neuverschuldung müsse jedoch „spätestens 2011 wieder sinken“.

Bayerns Innenminister: Sperre für rechte Seiten

Berlin (dpa) - Angesichts einer deutlichen Zunahme rechtsextremer Seiten im Internet verlangt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann eine Ausweitung der Netzsperren. Die Zahlen der Organisation „jugendschutz.net“ würden zeigen, dass man härtere Maßnahmen wie die Sperrung rechtsextremer Seiten dringend brauche. Das sagte Hermann der „Bild“-Zeitung. Dem Bericht der Jugendschutzorganisation nach gibt es mit aktuell 1800 rechtsextremen Seiten so viele wie nie zuvor.