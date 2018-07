dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Schmidt trifft Kassen wegen Schweinegrippe-Impfung

Berlin (dpa) - Im Streit um die Finanzierung der Schweinegrippe- Impfung trifft sich Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt heute mit den Krankenkassen. Die gesetzlichen Kassen sind nicht bereit, für die Kosten aufzukommen. Sie verlangen mehr Steuermittel, ansonsten werde man die Beiträge erhöhen, heißt es. Schmidt lehnt dies ab und sieht in der Impfaktion eine Leistung der Krankenversicherung. Ab Herbst sollen zunächst chronisch Kranke und Risikogruppen wie Krankenhausmitarbeiter geimpft werden.

Medien: Lockerbie-Attentäter wird entlassen

London (dpa) - Der Attentäter von Lockerbie wird Medienberichten zufolge vorzeitig aus der Haft entlassen. Abdel Bassit Ali Mohammed al-Megrahi ist todkrank. Er hat Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Al-Megrahi hatte die schottische Regierung um Haftverschonung gebeten. Das Justizministerium werde die vorzeitige Freilassung des Libyers voraussichtlich in der kommenden Woche bekanntgeben, berichtet Sky News. Bei dem Anschlag auf eine PanAm-Maschine 1988 waren 270 Menschen getötet worden.

Zypries: Doppelte Staatsbürgerschaft anerkennen

Berlin (dpa) - Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat sich für eine Anerkennung der doppelten Staatsbürgerschaft ausgesprochen. „Künftig sollte eine doppelte Staatsbürgerschaft kein Problem mehr sein“, sagte sie der „Berliner Zeitung“. „Wir sollten uns von der kleinstaatlich-nationalen Denkweise verabschieden und die Realitäten anerkennen.“ Zypries forderte in der Zeitung zugleich, mehr Migranten im öffentlichen Dienst zu beschäftigen. „Für die Ämter, die Polizei oder die Feuerwehr müssen wir gezielt Migranten anwerben.“

Steinbrück rät Kurzarbeitern zur Weiterbildung

Berlin (dpa) - Kurzarbeiter sollten diese Phase nach Worten von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück zur Weiterbildung nutzen. Da die Kurzarbeiter-Regelung über zwei Jahre hinaus nicht fassen werde, rate er allen, die jetzt in Kurzarbeit sind, sich weiter zu qualifizieren. Das sagte Steinbrück der „Bild“-Zeitung. Bisher sei es auf dem Arbeitsmarkt besser gelaufen als viele befürchtet hätten. Aber die entscheidende Phase werde Ende diesen und Anfang des nächsten Jahres liegen.

Erinnerung an Mauerbau am 13. August 1961

Berlin (dpa) - In Berlin wird heute an den Bau der Mauer vor 48 Jahren erinnert. Zu einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen in der Bernauer Straße werden die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, und Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit erwartet. Am 13. August 1961 hatte die DDR-Führung unter Walter Ulbricht begonnen, den „antifaschistischen Schutzwall“ hochzuziehen. Die deutsche Teilung dauerte mehr als 28 Jahre. Am 9. November wird der Fall der Mauer vor 20 Jahren gefeiert.

40 Tote bei Kämpfen im Süden der Philippinen

Manila (dpa) - Im Süden der Philippinen sind bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und muslimischen Extremisten mehr als 40 Menschen getötet worden. Das berichtet das Militär. Soldaten hatten ein Ausbildungslager der Abu-Sayyaf-Rebellen in der Provinz Basilan angegriffen. Die Armee habe zahlreiche Waffen und selbst gebastelte Bomben sichergestellt, sagte ein Militärsprecher. Die Abu-Sayyaf- Rebellen werden für zahlreiche Anschläge und Entführungen verantwortlich gemacht.