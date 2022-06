Dozenten des Fachbereichs Tasteninstrumente spielen Musik von Mozart bis John Williams

Ulm (sz) - Lange mussten die Musiker sich während der letzten beiden Jahre coronabedingt zurückhalten und ihre Spielfreude unterdrücken. Mittlerweile blüht der Konzertbetrieb wieder auf und auch an der Musikschule Ulm hat der Veranstaltungsbetrieb in den vergangenen Monaten Fahrt aufgenommen. Die Dozentinnen und Dozenten des Fachbereichs Tasteninstrumente nutzen dies, um ihr Instrument in all seinen Facetten zu präsentieren: Werke für Klavier solo, zwei Klaviere und Kammermusik mit anderen Instrumenten kommen zu Gehör.

Wituld Lutoslawski bezeichnete seine Variationen über ein Thema von Paganini als Kaffeehausmusik, da er selbst das Werk während der Besetzung der Wehrmacht 1941 in einem Warschauer Café uraufführte. Dies ist allerdings gelinde gesagt eine Untertreibung, da das hochvirtuose Werk inzwischen zu einem Klassiker der Literatur für Klavierduo avanciert ist, wie es in der Pressemitteilung heißt. Maurice Ravels faszinierende Komposition La Valse ist vordergründig eine Hommage an den Wiener Walzer. Geschrieben unter dem Eindruck des eben zu Ende gegangenen ersten Weltkriegs kommen in dem Werk aber mit fortlaufender Dauer mehr und mehr Gefühle der Zerrissenheit und Auflösung zum Vorschein.

Jazzig wird es in John Williams Escapades für Saxophon und Klavier, geschrieben für Steven Spielbergs Kinofilm „Catch me if you can“, die Stil und Musiksprache der 1960-er Jahre wiederaufleben lassen. Die klassische Kammermusik wie Ludwig van Beethovens Trio op. 38 für Klarinette, Cello und Klavier oder Mozarts Sonate für Klavier zu vier Händen KV 521 kommt ebensowenig zu kurz wie Klassiker der Klavierliteratur z.B. Dvoraks Slawische Tänze oder die Ungarische Rhapsodien des Tastenvirtuosen Franz Liszt. Dass die Lehrkräfte der Musikschule auch kreativ sind, zeigt sich in mehreren Eigenkompositionen von Ragtime bis Tango nuevo für Soloklavier und Trio. Die Zuhörer erwartet auf alle Fälle ein ebenso farbenreiches wie gehaltvolles Programm.

Das Konzert findet statt am Mittwoch, 29. Juni, um 19 Uhr in der Musikschule, Marktplatz 19. Der Eintritt ist frei.