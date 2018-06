New York (dpa) - Nach dem jüngsten Kurssprung hat der Dow Jones Industrial so hoch wie seit Dezember 2007 nicht mehr geschlossen. Der Dow stieg um 0,11 Prozent auf 13 306,64 Punkte. Der Euro legte dank des zurückgewonnenen Vertrauens in die Eurozone deutlich zu und wurde in New York bei 1,2811 US-Dollar gehandelt.