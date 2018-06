Dow Jones Industrial beendet Handel erstmals über 15 000 Punkten

New York (dpa) - Der Dow Jones Industrial hat erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 15 000 Punkten geschlossen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,58 Prozent auf 15 056,20 Punkte. Die Hoffnung der Börsianer sei, dass die sehr lockere Geldpolitik der Zentralbanken die Aussichten für die immer noch recht träge Konjunktur in den Industrieländern verbessere, hieß es. Zudem stützten überwiegend gute Unternehmenszahlen die Kurse. Der Euro notierte im New Yorker Handel bei 1,3078 US-Dollar.