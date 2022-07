Dornröschen im Podium

Ulm (sz) - Am Samstag, 9. Juli, feiert das „Das große Erwachen“ der Bürgerbühne Cross-Over um 19.30 Uhr im Podium in Ulm Premiere. In einer Kombination aus Schauspiel und Tanz wird die Bürgerbühne Cross-Over im Juli zur Aufführung kommen. In Workshops hat die Gruppe improvisiert. Nach Motiven der Dramolette “Dornröschen„ von Robert Walser erwecken die Spielerinnen und Spieler den Theatertext auf der Bühne zum Leben. Denn wer hat verkündet, dass Dornröschen geweckt werden will? Ihr ganzer Hofstaat meutere gegen den vermessenen Fremden, der die gutbürgerliche Gemeinschaft aufgerüttelt hat, heißt es in der Ankündigung: Dornröschen und der Prinz nähern sich an und entscheiden bald über das Schicksal eines ganzen Staates.