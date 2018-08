Die Dorfstraße in Steinhausen bei Bad Schussenried wird in Höhe der Hausnummern 12 bis 34 ab Montag, 13. August, für Fußgänger und den Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Schussenried mit. Grund sind Bauarbeiten. Es wird die Wasserleitung saniert, der Gehweg ausgebaut und Leitungen für das Breitbandnetz verlegt. Die Baumaßnahmen sollen bis zum 31. Oktober abgeschlossen sein. Der überörtliche Verkehr wird in Muttensweiler über die K 7529 in Richtung Ingoldingen, in Ingoldingen über die L 284 Richtung Bad Schussenried und über die L 283 nach Steinhausen und zurück umgeleitet. Anlieger können die Dorfstraße bis zur Baustelle nutzen.