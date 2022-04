Dorfputz in Blochingen

Bochingen (sz) - Am Samstag, 23.April, versammelten sich 18 Personen vor dem Haus der Vereine in Blochingen zum alljährlichen Dorfputz. Zu der Aktion hatten der Bürgerverein „Alt werden in Blochingen“ und die diesjährigen Firmlinge eingeladen. Bis zur Verenakapelle, entlang der Zugangsstraßen und am Bach entlang wurde Müll aufgesammelt. Die Freiwilligen, die mit Warnwesten gekleidet waren, seien mit Traktor, Schubkarren, Eimern und Greifzangen unterwegs gewesen, teilen die Initiatoren mit. Hunderte Zigarettenkippen, Plastik- und Glasflaschen, Zigarettenschachteln und mehr wurden eingesammelt. Sogar ein Einkaufswagen sei aus der Donau gefischt worden. Nach Abschluss des Dorfputzes wurden die Helfer mit Pizza und Getränken in der Garage der Familie Späth belohnt.