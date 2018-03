Dorfladen in Niederstaufen schließt

Seit Februar 2014 betreibt Ursula Brunner den Dorfladen in Niederstaufen. Ende 2018 wird definitiv damit Schluss sein, den Pachtvertrag hat Roland Brunner inzwischen gekündigt. Hintergrund: Durch Griffe einer Teilzeitmitarbeiterin in die Kasse und Diebstahl von Zigaretten ist 2015 ein Schaden von insgesamt 10 000 Euro entstanden, erzählt Ursula Brunner. Und fügt an: „Ein kleiner Laden kommt mit solchen Summen nicht zurecht.“ Wenn man draufzahlen müsse, müsse man schließen. Auch passten die hohen Kosten inzwischen nicht mehr zum Umsatz. Der sei zurückgegangen, weil ein Teil der Stammkundschaft verstorben ist.

Und dann noch der Diebstahl. „Das hätte nicht passieren dürfen“, stellt Brunner fest. Zu dem wirtschaftlichen Verlust geselle sich die menschliche Enttäuschung über eine der beiden Mitarbeiterinnen auf 450 Euro-Basis, die sie von ihrer Vorgängerin übernommen hatte. Das sei eine ungute Zeit gewesen, als man versuchte, herauszufinden, wer für die Diebstähle verantwortlich ist, blickt Brunner zurück. Der Prozess habe im September 2016 stattgefunden. Seit Februar 2017 kommen nun monatlich 50 Euro-Raten von der verurteilten Frau zurück. Man habe Privatgeld reinstecken müssen ins Geschäft, musste Einnahmen versteuern, die zwar in den Büchern drin waren aber nicht in der Kasse, erzählt Brunner. Überhaupt sei die Lebensmittelbranche ein harter Kampf. „Wir kaufen teuer ein“, sagt sie zu den Einkaufspreisen der „Kleinen“. Es gebe nur noch ganz wenige privat geführte Geschäfte, die reinen Handel ohne eigene Erzeugnisse betreiben. Das hat sie von Utz Lebensmittel gehört, die mittels „Ums Eck“-Konzept den Dorfladen seit 2012 mit Waren beliefern. „Verdient ist mit so einem Laden wenig, weiß Brunner und fügt an: „Dafür stehen andere nicht mal auf.“ Wobei sie den Dorfladen immer gerne gemacht habe. „Das war genau meins“, sagt die gelernte Buchhändlerin. Deshalb hätten sie und ihr Mann es sich nicht leicht gemacht mit ihrem Entschluss. Auch der zuverlässigen Kräfte wegen, die hier mitarbeiten.

„Auftrag an die Politik“

Sehr bedrückt über die angekündigte Schließung sei die Stammkundschaft. Ein Dorfladen sei eben viel mehr als eine Einkaufsmöglichkeit. Er sei Treffpunkt, Ort für Gespräche, und hier ziehe sich sogar der Nikolaus um. Rede man mit den Leuten in Niederstaufen, heiße es, hier gibt’s bald gar nichts mehr. Schließe doch Ende März auch die Volksbank ihre Filiale. Ursula Brunner ist zu Ohren gekommen, dass es Überlegungen im Ort gibt, einen Genossenschaftsladen zu gründen. Aber da sei noch nichts spruchreif. Gedanken, wie sich der Dorfladen erhalten lasse, mache man sich schon, meint Roswitha Richter-Gottschalk vom Kreis der „Heimatpflegler“ dazu. Aber weiter sei man noch nicht. Dorfläden in kleinen Orten eigenwirtschaftlich zu betreiben, sei schwierig. In Österreich sei der Erhalt solcher Läden politisch gewollt, es gebe finanzielle Unterstützung. Und da sieht Richter-Gottschalk auch bei uns einen „Auftrag an die Politik“.

„Wir überlegen, alles an Möglichkeiten auszuschöpfen“, sagt Ortsheimatpfleger Wolfgang Sutter. Er denkt da an externe Beratung, bei der vielleicht die Gemeinde die Kosten übernimmt. Die Flinte ins Korn werfen, wolle man nicht. Aber es müsse sich eben auch zeigen, dass die Bevölkerung mitzieht.