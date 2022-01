Doppelte Impfkapazitäten am 7. und 8. Januar

Die Stadt Bad Waldsee und der Landkreis Ravensburg verdoppeln am kommenden Wochenende ihre Kapazitäten im Impfzentrum in der Stadthalle und laden alle Interessenten ein, dieses Angebot am verlängerten Wochenende wahrzunehmen.

Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit allen Impfstoffen. Nachdem ein zweites Impfteam vor Ort sein wird, können pro Tag bis zu 600 Personen eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind spontane Besuche ohne Termin ebenso möglich wie eine vorherige Terminvereinbarung. Geimpft werden Personen ab 12 Jahren, eine Impfung von jüngeren Kindern ist derzeit in der Stadthalle Bad Waldsee leider noch nicht möglich. Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Geimpft wird am Freitag, 7. Januar, von 9 bis 15 Uhr und am Samstag, 8. Januar, von 12 bis 18 Uhr, in der Stadthalle Bad Waldsee.