Doppelte Ehrung für das Adventsmarkt-Team in St Magnus

Pfarrer Michael Benner hatte den beiden Hauptorganisatorinnen des St. Magnuser Adventsmarkts kaum zum 10-jährigen Jubiläum gratuliert, da gab es schon die nächste Auszeichnung: Die "Zaubermädels", das rund 25-köpfige Bastelteam rund um Reinhild Stenzel und Gerda Weyermann, haben bei der Aktion "Leben teilen" der Diözese Rottenburg-Stuttgart den November-Preis gewonnen.

In Vorbereitung auf den Katholikentag, der im Mai 2022 in Stuttgart stattfinden wird, sind alle Gemeinden aufgerufen, das Motto "leben teilen" schon jetzt mit Leben zu füllen und ihre Ideen hierzu einzusenden.

Beim Bastelteam heißt „leben teilen“ konkret: In den dunklen Herbst- und Wintermonaten gute Gemeinschaft ermöglichen und gleichzeitig an andere denken: Ein großer Teil des Erlöses geht – neben sozialen Themen der Kirchengemeinde - jedes Jahr an einen guten Zweck außerhalb der Gemeinde: Dieses Jahr an die Stiftung Valentina, die es durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln schwerstkranken Kindern ermöglicht, ihre letzte Zeit zu Hause bei ihren Familien zu verbringen.

Dies alles überzeugte die Jury-Mitglieder der Diözese Rottenburg-Stuttgart so sehr, dass der November-Preis nun nach Fischbach geht.

Zurück zum Jubiläum: Eigentlich hätte das 10-Jährige schon im vergangenen Jahr gefeiert werden sollen. Damals musste aber der Adventsmarkt wegen Lockdown kurzfristig wieder abgesagt werden. "Und auch in diesem Jahr haben wir bis zum Schluss gebangt, ob der Verkauf mit dem erarbeiteten Hygienekonzept wirklich stattfinden kann", so Gerda Weyermann.

Umso größer daher in diesem Jahr die Freude über die - nach dem erfolgreichen Adventsmarkt im Einbahnstraßensystem - nun auch noch doppelte Würdigung.

Richtig gemeinsam gefeiert wird dann im nächsten Jahr, sobald es die Corona Situation wieder zulässt.