Doppelsieg für SC-Biathleten Schumacher und Hermle

Trotz widriger Bedingungen und Tauwetter haben die Biathleten des SC Gosheim bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Schönwald zwei Medaillen errungen. Marvin Schumacher sicherte sich den Meistertitel vor Vereinskamerad Dominik Hermle. Insgesamt waren 122 Nachwuchssportler am Start.

Bei den aktiven Altersklassen und Junioren kamen Schumacher und Hermle am Schießstand nicht zurecht. Die beiden Gosheimer waren in der Loipe der Konkurrenz jedoch deutlich überlegen. Mit elf Schießfehlern sicherte sich Marvin Schumacher den Titel des baden-württembergischen Meisters. Hermle kam mit sieben Schießfehlern auf den zweiten Platz und holte die zweite Gosheimer Medaille des Tages.

Gosheimer Sportler leisten sich viele Schießfehler

In der jüngsten Altersklasse – der Laser I über 1,5 Kilometer – waren Jonas Specker und Jonathan Lutz in ihrem zweiten Rennen überhaupt am Start. Beide konnten die im Winter erlernten Grundlagen im Wettkampf zeigen und belegten die Plätze sechs und sieben. Bei den aktiven Schülerklassen S14/15 über sechs Kilometer galt es fünf Laufrunden und vier Schießeinlagen zu absolvieren. Jeder Fehlschuss wurde mit 15 Sekunden Zeitstrafe bestraft. David Pfeil bestätigte auf der Laufstrecke seine gute Form der vergangenen Wochen. Am Schießstand kam er, speziell im Stehendschießen, nicht wirklich zurecht. Mit zehn Schießfehlern belegte er dennoch den guten fünften Platz. Jari Alber wurde mit sieben Schießfehlern Achter. Annika Hermle konnte ihre gewohnten Stärken am Schießstand ebenfalls nicht zu 100 Prozent abrufen. Mit sechs Schießfehlern wurde sie gute Siebte.

Beim Wettkampf der Kleinkaliber-Klassen wurden ebenfalls fünf Laufrunden und vier Schießeinlagen absolviert. In der Altersklasse Jugend weiblich über sechs Kilometer kamen Julia Vogler und Eva Keller auf die Plätze sieben und acht. Vogler zeigte in der Loipe eine gute Leistung. Neun Schießfehler verhinderten jedoch eine mögliche Medaille. Keller erreichte mit fünf Schießfehlern eines der besten Schießergebnisse im gesamten Feld. Dies war ein Grund für das bisher beste Ergebnis von ihr auf Landesebene.

In der männlichen Jugendklasse über acht Kilometer kam das Gosheimer Trio um Simon Klaiber, Nick Nadler und Lukas Adam mit den Bedingungen am Schießstand nicht zurecht. Simon Klaiber wurde Achter (14 Fehler), Nick Nadler Neunter (sechs Fehler) und Lukas Adam erreichte Rang zehn (15 Fehler). Das Starterfeld in dieser Altersklasse war aber auch stark besetzt.