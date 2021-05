Doppelgarage geht in Flammen auf

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist es am vergangenen Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Deggenhauser Straße in Obersiggingen zum Brand in einer Doppelgarage gekommen, bei dem hoher Sachschaden entstand und eine Person Verletzungen erlitt. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften vor Ort war, stand der Dachstuhl der Garage und ein angebauter Schopf bereits in Vollbrand. Wie die Polizei berichtet, brachten die Wehrleute den Brand unter Kontrolle und konnten ein Ausbreiten des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Ein 74-jähriger Anwohner erlitt beim Versuch, den Brand zu löschen, leichte Verbrennungen.

Aufgrund starker Hitzeentwicklung zersprangen am angrenzenden Wohnhaus mehrere Fenster. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100 000 Euro. Die Feuerwehr musste den Dachstuhl der Garage wegen hoher Einsturzgefahr teilweise abreißen.