Donau-Iller Bank auf Milliarden-Kurs

Die Donau-Iller Bank hat am Dienstag ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Dabei betreut die Genossenschaftsbank ein Kundenvolumen von rund 2,090 Milliarden Euro, bei einer Bilanzsumme von 1,096 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis liegt bei 10,41 Millionen Euro (Vorjahr 10,35). Sorgen bereitet der Bank die Tatsache, dass der Zinsüberschuss um rund 1,3 Millionen Euro gesunken ist.

„Wir sind zufrieden. Wir hatten ein gutes Geschäftsjahr“, sagt Vorstandssprecher Jost Grimm, wohlwissend, dass die Zukunft in der Bankenlandschaft nicht einfacher werden wird. „Die Niedrigzinsphase bewegt uns weiterhin, wir gehen davon aus, dass dies auch bis auf kleinere Schwankungen so bleiben wird. Mit weiteren Zinssenkungen ist allerdings nicht zu rechnen, das wäre auch katastrophal“, so Grimm.

Um im Wettbewerb auch weiterhin vorne mit dabei zu sein, müsse die Bank an den wenigen zur Verfügung stehenden Stellschrauben drehen. „Wir müssen unsere Kosten und Prozesse optimieren, dazu gehört auch die Digitalisierung. In der Bankenwelt gibt es die Digitalisierung seit dem ersten Bankautomaten im Jahr 1986“, erklärt Jost Grimm. Denn das Bankgeschäft der Zukunft werde sich radikal verändern. „90 000 Buchungen werden bei uns monatlich digital erledigt, diesen stehen 20 000 papierhafte Überweisungen gegenüber“, belegt Grimm die radikale Veränderung anhand von Zahlen und sagt: „Immer mehr Kunden nutzen die flexiblen Zugangswege über das Internet, sowohl vom PC, als auch über das Tablet oder Smartphone.“

Doch trotz der fortschreitenden Digitalisierung sei es laut Grimm den Kunden wichtig, den persönlichen Kontakt zur Bank zu haben. „Beratung bei anspruchsvollen Themen wie der Baufinanzierung findet noch immer vor Ort statt. Auch bei der Geldanlage suchen die Kunden den Kontakt“, sagt Grimm.

Deswegen verfolge die Donau-Iller Bank die Strategie, mittelfristig binnen fünf bis zehn Autominuten für ihre Kunden mit einer Filiale erreichbar zu sein. Denn das Kreditgeschäft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Steigerung von 3,0 Prozent oder 19,3 Millionen Euro erfahren.

„Wir haben Neukreditzusagen von 155 Millionen Euro gemacht, was rund 23,1 Prozent unseres gesamten Kreditvolumens ausmacht“, so Grimm. Die Kundeneinlagen stiegen um 32,5 Millionen Euro (+ 4,1 Prozent), bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall haben die Donau-Iller Bankkunden ein Bausparguthaben von 116,2 Millionen Euro und Bausparkredite von 26,3 Millionen Euro.

Spannend, so Grimm, sei auch das Thema Geldausgabe-Automaten. Im Jahr 2017 wurden an den Automaten insgesamt 841 318 Auszahlungen vorgenommen mit einer Summe von rund 184 Millionen Euro. Die Abhebungen gegenüber dem Vorjahr wurden um 15 000 gesteigert. „Das beweist, dass unsere Kunden noch immer die Barzahlung schätzen. Besonders gut frequentiert sind die Automaten an der Adolffstraße und im Alb-Donau-Center.

Um auch neue Ertragsquellen zu erschließen, setzt die Donau-Iller Bank immer mehr auf Immobilien, wie das Projekt der Volksbank-Höfe in der Ehinger Innenstadt deutlich macht. „Im Gegensatz zu unserem Hauptsitz an der Pfisterstraße sind die Volksbankhöfe ein Anlageprojekt. Wir rechnen hier mit einer Bausumme von rund 20 Millionen Euro und jährlichen Mieterträgen von 600 000 Euro, was einer Rendite zwischen zwei und drei Prozent entspricht“, macht Grimm deutlich. Aktiv in die Verpachtung einsteigen möchte die Bank Mitte 2019, die Fertigstellung ist Ende 2020 geplant. „Die Gespräche mit einem Gastronomen für das Erdgeschoss sind sehr gut verlaufen. Er wird von früh bis spät in den Abend geöffnet haben“, sagt Grimm. Allgemein konnte die Bank die Verwaltungskosten um rund 500 000 Euro senken, ohne betriebsbedingte Kündigungen. „Wenn ein Mitarbeiter in den Ruhestand geht, wird die Stelle nicht automatisch nachbesetzt“, erläutert Grimm. Stolz sind Grimm und seine Vorstandskollegen darauf, dass die Donau-Iller Bank 20 Prozent über dem Durchschnitt der anderen Genossenschaftsbanken liegt. „Wir müssen auch mal einen Sturm überstehen können“, betont Grimm.