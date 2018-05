Donau an der Groß Bruck übers Wochenende voll aufgestaut

Nachdem das Landratsamt der Stadt Tuttlingen Ende der vergangenen Woche vorläufig zugestanden hat, die Donau an der Groß Bruck wieder aufzustauen, ist das Wehr übers Pfingstwochenende voll hochgefahren gewesen. Das war allerdings nicht im Sinne der Absprache.

Denn das Landratsamt hatte ihre Zusage an einen um 25 Zentimeter verringerten Aufstau geknüpft. Aufgrund eines technischen Defekts sei das Wehr laut Stadtsprecher Arno Specht allerdings komplett hochgefahren. Dieser Fehler sei am Dienstag korrigiert worden. Damit hat die Donau nun ihr Erscheinungsbild, dass sie aller Voraussicht nach in diesem Jahr nach der endgültigen Entscheidung durch das Landratsamt haben wird.

Die Tendenz geht dahin, dass der Donauaufstau in den kommenden vier Jahren jeweils um 25 Zentimeter abgesenkt wird, um schließlich auf die vom Landesumweltministerium und Regierungspräsidium Freiburg geforderte Absenkung des Wehres von April bis Oktober um einen Meter zu kommen. Die endgültige Entscheidung des Ersten Landesbeamten, Stefan Helbig, soll in den nächsten Wochen fallen. Dann steht den Befürwortern des Vollaufstaus gegebenenfalls der Klageweg vor dem Verwaltungsgericht offen.