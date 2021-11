Don Quijote in 100 Minuten

Friedrichshafen (sz) - Mit seiner einfallsreichen, humorvollen und zugleich hintergründigen Figurentheater-Inszenierung „Don Quijote“ frei nach Miguel de Cervantes, ist das Ensemble Materialtheater Stuttgart am Donnerstag, 25. November um 20 Uhr im Kiesel im k42 zu Gast. Don Quijote ist, vor 400 Jahren geschrieben, seit 2002 offiziell „das beste Buch der Welt“ und umfasst 1400 Seiten. Die Geschichte des idealistischen Ritters von der traurigen Gestalt wird hier allerdings in nur 100 Minuten vermittelt. „Zwei leicht skurrile Damen geleiten mit Esprit, Finten, Kenntnis und Mut zur Lücke durch eine Welt, in der Einbildung mit Ratio, Tollpatschigkeit mit Heldentum und Pragmatismus mit feurigen Idealen auf stets überraschende Weise zueinanderfinden“, heißt es in der Vorschau des Veranstastalters.

Karten im Vorverkauf gibt es für zwölf Euro im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 288444, oder per E-Mail an ticket@gzh.de oder online unter www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de